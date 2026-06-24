Más de 4,4 millones de euros en la ampliación del Área Logística de Sevilla con la construcción de tres nuevas naves

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SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles, 24 de junio, que invertirá más de 4,4 millones de euros para dotar de más espacio al Área Logística de Sevilla.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de Red Logística de Andalucía, ha adjudicado a la empresa Azvi la construcción de tres naves logísticas en una parcela del área logística de Sevilla.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha señalado que estas nuevas naves "responden al interés de empresas del sector logístico en instalarse en Andalucía".

La actuación, con un presupuesto de 4.400.622 euros y un plazo de ejecución de nueve meses una vez se inicien los trabajos, tiene por objeto la construcción de tres naves logísticas en la parcela perteneciente al Área Logística de Sevilla que se destinarán a distintos usuarios con las facilidades propias de establecimientos de este tipo tales como instalaciones, aseos, zonas de oficinas y demás servicios.

El Área Logística de Sevilla divide dicha parcela catastral en tres espacios distintos. Sobre ella se proyecta la construcción de tres naves industriales para usos de almacenamiento logístico. Dichas naves no ocuparán toda la superficie de la nave, quedando la parte de estrechamiento libre.

Una de las naves tendrá forma completamente rectangular, mientras que las otras dos serán de forma trapezoidal, adaptándose a la forma irregular de la parcela sobre la que se construyen. Todas las naves tendrán una fachada principal, orientada al suroeste, adaptada tanto para la entrada de personas como para la entrada de vehículos pesados.

Los edificios contarán con una entrada a nivel de rasante que servirá como recibidor. El resto de la edificación contará con un relleno de zahorra compactada, hasta alcanzar una cota de 1,20 metros donde se encontrará el espacio destinado a la nave almacén propiamente dicha, así como una zona de aseos.

Igualmente, a esta altura existirán tres muelles de carga para el transporte de la mercancía y su carga en los camiones.

A una altura de 7 metros en la fachada suroeste existirá una zona de oficinas para cada nave, accesible mediante unas escaleras. Las oficinas contarán con distintas dependencias, contará con servicios de aseos y tendrá vistas tanto al exterior a través de la fachada, como al interior de la nave.

La cubierta plana, con una altura de cornisa de 11,50 metros, estará dividida en dos zonas, correspondientes a las naves y las oficinas. La primera, con una superficie construida de 3.131 metros cuadrados se tratará de una cubierta no transitable tipo Deck, mientras que la segunda será igualmente plana y transitable, con una superficie construida total de 615 metros cuadrados. Por lo tanto, la superficie total de cubierta será de 3.747 metros cuadrados. Una vez concluidas las actuaciones, las naves proyectadas estarán destinadas a la actividad de almacén logístico, y podrán estar gestionadas por distintas empresas.