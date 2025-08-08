Más de 680 centros docentes de Sevilla fomentan hábitos saludables en las aulas durante el curso 2024/25

Archivo - Alumnos de Primaria en clase. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

Un total de 681 centros docentes públicos sevillanos han desarrollado durante el curso 2024/25 medidas que promueven hábitos de vida saludable en el ámbito escolar a través del 'Programa para la Innovación y mejora del Aprendizaje', CIMA.

Según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una nota, la iniciativa, en la que han participado más de 282.400 estudiantes y 17.656 docentes de la provincia, tiene como finalidad proporcionar al alumnado andaluz una "formación adecuada para que adopten actitudes y comportamientos responsables sobre su propia salud".

El Programa CIMA también incluye entre sus objetivos promover la transformación de los escenarios de aprendizaje hacia la salud y el bienestar del alumnado desde los principios de sostenibilidad. Además, lo capacita como "agente del cambio" para mejorar la salud de la comunidad educativa y del entorno, fomentando el autocuidado, la educación emocional, la movilidad sostenible y la educación ambiental.

En este contexto, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha destacado "la implicación de los centros y el compromiso de toda la comunidad educativa", alegando que estos datos "demuestran el firme compromiso de nuestros centros con la educación integral del alumnado, donde la salud juega un papel clave".

Durante el curso 2024/2025 se han impulsado hasta nueve líneas de actuación de temáticas diferentes, diseñadas para responder al interés de los centros educativos participantes en personalizar los aprendizajes del alumnado.

Estas líneas incluyen temas de "gran relevancia social", tales como neuroeducación; educación emocional; alimentación saludable; actividad física y deporte; sueño saludable y autocuidado; educación afectivo-sexual; higiene digital; ocio saludable y seguro y educación vial.

Asimismo, durante este curso escolar 430 centros andaluces "se han comprometido con la salud y bienestar de su comunidad", integrándose en la Red de Escuelas Promotora de Salud de Andalucía con el fin de ofrecer una herramienta innovadora que permita poner en marcha y desarrollar un proyecto de "transformación integral" hacia entornos más sostenibles y saludables.

También se han consolidado recursos clave para la promoción de la salud como la asesoría Forma Joven y la mediación en salud dirigida a jóvenes de centros educativos de Secundaria.

De esta manera, el ámbito de hábitos de vida saludable constituye un instrumento para el desarrollo de las competencias "clave" del alumnado en materia de promoción de la salud, el intercambio de experiencias, el trabajo en equipo, la creación de redes interprofesionales y el desarrollo de metodologías innovadoras desde los nuevos avances en neurociencia.

Su característica principal es que está concebido desde una perspectiva salutogénica, y pone el énfasis en aquello que genera salud y no en lo que provoca enfermedad. Así, ofrece un marco de trabajo que facilita a los centros el abordaje de las medidas de prevención y promoción de la salud en contextos de aprendizaje múltiples, flexibles y diversos, con la inteligencia emocional como elemento que guía los procesos de aprendizaje-enseñanza.

Asimismo, esta iniciativa pretende "favorecer" procesos de enseñanza-aprendizaje por competencias desde un enfoque integral, y capacitar al alumnado en la toma de decisiones como "agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud, favoreciendo conocimientos, habilidades y actitudes y que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente", ha manifestado la Consejería.

Finalmente, tiene entre sus objetivos promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías innovadoras fundamentadas en los avances de la neuroeducación y basadas en la investigación participativa, el trabajo por proyectos o el aprendizaje servicio, entre otras.