Más de 7.000 niños y mayores participan en el programa educativo del Bellas Artes de Sevilla

Foto de familia presidida por la consejera de Cultura en funciones, Patricia del Pozo, en la entrega de diplomas a los participantes de la sexta edición del Reto MBASe, del Museo de Bellas Artes. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha presidido el acto de entrega de diplomas a los participantes de la sexta edición del Reto MBASe, el programa socioeducativo del Museo de Bellas Artes de Sevilla con más de medio millar de integrantes, entre las que se cuentan menores en riesgo de exclusión social, personas de la tercera edad, familias y alumnos de centros escolares que van desde Educación Infantil a Bachillerato.

Esta iniciativa del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que gestiona la Consejería de Cultura y Deporte, cuenta con la colaboración de la Fundación 'la Caixa' y la Asociación de Amigos del Museo, informa la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

En concreto, han formado parte de esta sexta edición 332 menores en riesgo de exclusión social y 51 monitores del programa CaixaProinfancia; 75 usuarios y dos monitoras del Programa de Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa' de cinco distritos sevillanos --Triana, Ciudad Jardín, Macarena, Heliópolis y Cerro del Águila-- y 122 estudiantes y ocho profesores de cuatro centros escolares: el CEIP San Isidoro de Sevilla, el IES Matilde Casanova de La Algaba, el IES Ramón y Cajal de Tocina, y el Liceo Cervantes de Roma.

En total, desde su inicio en 2020 este programa ha congregado a más de 7.000 personas. En su intervención, Del Pozo ha destacado que esta actuación del Bellas Artes "es uno de los mejores ejemplos de ese poder transformador de la cultura, porque favorece el desarrollo de pensamiento crítico, impulsa el conocimiento de nuestra historia y nuestro patrimonio, da rienda suelta a la creatividad y nos conecta con nosotros mismos y con otras personas diversas, ampliando nuestra mirada".

Una muestra más de que, ha añadido, "para nosotros los museos son instituciones vivas y abiertas". Además de la consejera de Cultura y Deporte en funciones, han participado en el acto la directora del citado museo, Valme Muñoz; la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa; y la delegada en Andalucía de la Fundación 'la Caixa', Yolanda López. Además, ha asistido el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez.

SEIS EDICIONES ININTERRUMPIDAS

El programa Reto MBASe se ha puesto en marcha durante el confinamiento obligado por la pandemia de la Covid-19 y ha alcanzado este año su sexta edición, logrando desde 2020 y, tras sucesivas ampliaciones a diferentes colectivos, más de 7.000 participantes directos, con variedad de edades, procedencias, nacionalidades y capacidades.

Inicialmente, estaba dirigido a familias, aunque desde su segunda edición se extendió a niños de entornos desfavorecidos del programa CaixaProinfancia de Sevilla, de la Fundación 'la Caixa'; para, posteriormente, hacerlo al Programa de Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa'; y, finalmente, a centros escolares.

En sus seis ediciones Reto MBASe se ha consolidado como una propuesta cultural y social en la que se exploran, en estrecha colaboración con organizaciones sociales y educativas, distintos aspectos de las obras de arte, al tiempo que ofrece una experiencia significativa más allá de los muros de los museos, potenciando las posibilidades de aprendizaje, desarrollo personal y cohesión social.

Para ello, la actividad propone a los participantes superar una serie de desafíos relacionados con piezas concretas de la colección del Bellas Artes, que les permiten explorar en profundidad distintas obras de arte y realizar proyectos creativos mediante formación específica y a partir de sus propias observaciones.

UNA PINTURA DE ZURBARÁN

En esta ocasión, el programa, desarrollado entre enero y mayo, se ha basado en la pintura 'San Hugo en el refectorio', de Francisco de Zurbarán, una de las obras maestras del museo. Durante las diferentes sesiones, niños y mayores han permitido conocer la obra en profundidad, prestando especial atención a las estrategias necesarias para crear un retrato de grupo.

A partir de esos conceptos y utilizando algunos de los motivos de esta pintura, los participantes han creado con los materiales proporcionados por el museo un retrato que los representara.