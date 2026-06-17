Medicina Familiar del Área Sur de Sevilla revalida por cuarto año el premio provincial Mejor Trabajo Fin de Residencia

De izquierda a derecha, la galardonada con Excelencia Tutor Ana María Mateos; los residentes premiados José Manuel Jiménez y Daniel Benítez; Carmen Sánchez y el tutor José Carlos Ruiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La apuesta por la excelencia docente de la formación MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria ha vuelto a situar al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, como referente provincial. Por cuarto año consecutivo, residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de esta área sanitaria han copado el premio provincial al Mejor Trabajo Fin de Residencia (TFR) y, además, se ha sumado el galardón Excelencia Tutor MIR.

Otorgados en el marco de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de la provincia, estos premios ponen de manifiesto la calidad de una formación especializada que integra la valoración de cinco distritos y áreas sanitarias de la provincia. En este caso, el Área Sanitaria Sur de Sevilla se ha convertido en uno de sus principales exponentes, acaparando año tras año diferentes reconocimientos, detalla el centro hospitalario en una nota de prensa.

El galardón al Mejor TFR Provincial, focalizado en la investigación, lo ha revalidado esta área sanitaria cuatro años de forma ininterrumpida. Un reconocimiento vinculado a la importancia de la vertiente investigadora dentro de la formación de cualquier médico interno residente durante su especialización.

Sin embargo, la coronación de cada final de período de residencia de las respectivas promociones de médicos y enfermeras de esta especialidad también ha significado reconocimientos diferentes para esta área sanitaria. Asimismo, el Área Sur suma la Excelencia MIR, Mejor Expediente EIR o Excelencia Tutor de Enfermería.

ESTRATEGIA DOCENTE DE EXCELENCIA

La docencia en esta especialidad en el Área Sanitaria Sur de Sevilla se desarrolla en un entorno asistencial especialmente enriquecedor al integrar un pool de centros de diferentes características: una treintena de centros de salud, dos hospitales, cuatro centros periféricos de especialidades y tres hospitales de alta resolución.

Esta diversidad de dispositivos y niveles asistenciales favorece una formación integral de los futuros especialistas y refuerza la coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria en la que constituye la mayor área de gestión sanitaria de Andalucía.

La estrategia docente del Área Sanitaria Sur de Sevilla se alinea con las líneas de investigación e innovación impulsadas por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, fomentando la participación activa de los residentes en proyectos científicos orientados a mejorar la práctica clínica y la calidad asistencial.

INVESTIGACIÓN APLICADA EN LA MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

El trabajo galardonado lleva por título 'Valoración de la reducción del consumo de benzodiacepinas tras sesiones formativas en médicos de centros de Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla'. Sus autores son los residentes de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria Daniel Benítez y Daniel López, del Centro de Salud Olivar de Quinto de Dos Hermanas, y José Manuel Jiménez, del Centro de Salud Don Paulino García Donas de Alcalá de Guadaíra.

La investigación surge en el marco de la elevada prescripción de benzodiacepinas en España y los riesgos asociados a su uso prolongado, entre ellos, la dependencia farmacológica y la persistencia de inercias terapéuticas. El estudio plantea la evaluación de una intervención formativa dirigida a profesionales de Atención Primaria para analizar su impacto sobre los patrones de prescripción de estos medicamentos.

Para ello diseñaron un estudio cuasi experimental, observacional y longitudinal desarrollado en nueve centros de salud del área sanitaria, con la participación de 60 profesionales médicos y la colaboración del servicio de Farmacia del Área Sanitaria Sur de Sevilla. La intervención consistió en la realización de sesiones formativas específicas acompañadas de material informativo de apoyo.

Entre sus objetivos figuraban la cuantificación del consumo basal de benzodiacepinas, la identificación de barreras y factores facilitadores para la reducción de su prescripción; así como la evaluación de la sostenibilidad de los cambios generados tras la intervención. Los resultados muestran una variación de escasa significación estadística en el consumo global medido mediante dosis diarias definidas por mil habitantes.

No obstante, el estudio identifica efectos positivos entre determinados perfiles prescriptores, lo que lleva a los investigadores a recomendar estrategias más segmentadas, reforzar la prevención del inicio de nuevos tratamientos y prolongar las intervenciones formativas para consolidar cambios sostenibles en la práctica clínica.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR TUTORIAL

La excelencia docente del Área Sanitaria Sur de Sevilla ha quedado también refrendada con el premio provincial Excelencia Tutor MIR, concedido a Ana María Mateos. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, directora del Centro de Salud San Isidro de Los Palacios y asesora de Investigación para residentes de dicha especialidad médica del área sanitaria.

Este reconocimiento destaca una trayectoria vinculada al acompañamiento formativo de los futuros especialistas y al impulso de la investigación como herramienta de mejora continua en Atención Primaria de esta área sanitaria. La obtención simultánea de ambos galardones refuerza el posicionamiento del Área Sanitaria Sur de Sevilla como un entorno de referencia para la formación especializada, donde la calidad docente, la investigación aplicada y la innovación asistencial constituyen pilares fundamentales para el desarrollo de los profesionales sanitarios del futuro.