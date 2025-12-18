Publicado 18/12/2025 14:29

Metro de Sevilla adjudica y formaliza el contrato con CAF para la fabricación de cinco nuevos trenes

Firma de la adjudicación del contrato con CAF para la fabricación de cinco nuevos trenes del Metro de Sevilla.
Firma de la adjudicación del contrato con CAF para la fabricación de cinco nuevos trenes del Metro de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Metro de Sevilla ha anunciado este jueves la adjudicación y formalización del contrato con la empresa CAF para la fabricación y suministro de cinco nuevas unidades de tren que se añadirán a las 21 unidades actualmente en servicio.

Según ha informado la sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía participada mayoritariamente por Globalvia y la Agencia de la Obra Pública, adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en una nota, la compañía vasca CAF fabricará los nuevos trenes de última generación, modelo Urbos 100.

Estas nuevas unidades, que "se fabricarán conforme a las especificaciones técnicas de Metro de Sevilla", constituyen, a juicio de la sociedad, una evolución técnica y de diseño con respecto al actual modelo, Urbos II, que conforma la actual flota de la Línea 1.

Metro ha señalado que la inversión asciende a los 30,2 millones de euros, e incluye tanto la adquisición de las unidades como el coste de su mantenimiento durante seis años. El plazo estimado para la entrega de los nuevos trenes se sitúa en torno a los dos años, "de acuerdo con los plazos habituales de fabricación y homologación de este tipo de material ferroviario".

Asimismo, han señalado que una vez completado el proceso industrial y de homologación, los trenes estarán preparados para operar en la Línea 1 de Metro de Sevilla y contarán con las características técnicas necesarias para "mantener los estándares de capacidad, confort, seguridad y fiabilidad que caracterizan al metropolitano sevillano".

Metro ha destacado que la ampliación de la flota "contribuirá a incrementar la disponibilidad operativa y la eficiencia en la gestión del servicio, reforzando el compromiso con ofrecer un servicio de transporte público de alta capacidad, rápido y sostenible".

La Línea 1 del Metro de Sevilla, que se encuentra en servicio comercial desde el 2 de abril de 2009, consta de un trazado de 18 kilómetros y 21 estaciones, que discurren por los municipios de Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Dos Hermanas, con una población servida de 227.974 habitantes (residentes en un radio de influencia de 500 metros respecto a una estación).

En la nota, han señalado que en 2024 se alcanzó una demanda récord de 22,6 millones de usuarios, un 11% más que en el anterior ejercicio 2023.

