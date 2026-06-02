El metro de Sevilla amplía su horario hasta la una de la madrugada a partir de este jueves por el Icónica Fest

Archivo - Imagen de archivo de la Puerta de entrada al Metro de Sevilla en El Prado de San Sebastián. A 1 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Puerta de entrada a la estación del Metro de Sevilla ubicada en El Prado de San Sebastián. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía y participada mayoritariamente por Globalvia, ampliará su horario hasta la 1,00 horas todos los días laborables y domingos que coincidan con conciertos del Icónica Sevilla Fest, cuya sexta edición se desarrollará del 4 de junio al 18 de julio en la Plaza de España.

Según ha detallado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en una nota de prensa, esta prolongación de dos horas sobre el horario habitual los domingos y días laborables será acompañada con el cierre del servicio los viernes, sábados y vísperas de festivos, como es habitual a 2,00 horas.

En este sentido, esta ampliación de horarios por la celebración de Icónica constituye "la de mayor alcance" a excepción de los servicios especiales de Semana Santa y la Feria de Abril. Con ello, Metro de Sevilla busca mejorar la movilidad en "uno de los principales eventos culturales y de ocio en la ciudad", que en 2025 registró 277.000 asistentes, cifra que coloca a al festival sevillano como "uno de los eventos musicales con mayor asistencia en España".

Asimismo, la proximidad entre la estación Prado de San Sebastián y el recinto del festival, a una distancia a pie de algo menos de 700 metros, ha convertido al suburbano adscrito a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía como "uno de los transportes más usados para desplazarse a este evento por parte del público".

Gran parte de los conciertos previstos tendrán lugar en días laborables y domingos, jornadas en los que Metro de Sevilla prolongará el servicio hasta la 1,00 horas de la madrugada, momento en el que saldrán los últimos trenes de cabecera desde Ciudad Expo y Olivar de Quintos. Esta ampliación horaria permanecerá activa hasta el 18 de julio.