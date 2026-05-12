La microbióloga del Hospital de Valme de Sevilla Verónica González, ponente en el seminario del King’s College London

La responsable del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Valme, Verónica González Galán - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Valme, Verónica González Galán, ha participado como invitada en el ciclo de seminarios de la Facultad de Inmunología y Microbiología del King's College London, una actividad que se ha celebrado en el campus del Guy's Hospital.

Según ha detallado en una nota de prensa la Junta de Andalucía, la invitación ha partido de la investigadora Rocío Martínez Núñez, directora de la Clinical Diagnostics Development Unit del Departamento de Enfermedades Infecciosas del King's Centre for Lung Health School of Immunology & Microbial Sciences.

Durante el seminario, titulado 'Resolución de problemas clínicos en el laboratorio de investigación. Experiencia de una microbióloga clínica', la especialista del hospital sevillano ha expuesto una visión global de su trayectoria investigadora centrada en agentes causantes de gastroenteritis aguda, infecciones nosocomiales e infecciones micobacterianas.

La conferencia ha abordado, además, la búsqueda de soluciones a estos problemas desde la perspectiva de la epidemiología molecular, orientada a responder a los retos sanitarios del hospital del siglo XXI. Esta participación se enmarca en el fortalecimiento de la colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de compartir nuevas líneas de investigación conjunta.

González Galán ha desarrollado una labor orientada a trasladar las necesidades clínicas del día a día de un servicio de Microbiología al laboratorio de investigación. En la actualidad, la especialista del Hospital Universitario de Valme mantiene una destacada participación en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, donde preside el Grupo de Estudio de Micobacterias.