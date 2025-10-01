Moody's eleva dos escalones la calificación de Andalucía y la equipara por primera vez al Tesoro de España

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, comparece en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en una imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press

Carolina España: "Moody's pone en valor la óptima gestión de los recursos públicos de Andalucía"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia internacional de rating Moody's ha elevado dos escalones la calificación crediticia de Andalucía, que pasa de Baa2 a A3 con perspectiva estable, lo que la sitúa "por primera vez" en el mismo nivel que el Tesoro de España.

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en un comunicado en el que ha destacado que esta mejora de la calificación crediticia de Andalucía supone "un espaldarazo a la estrategia" del Gobierno de Juanma Moreno y "permitirá mejorar las condiciones de acceso de Andalucía a la financiación de la deuda en los mercados".

España ha celebrado este "gran hito para Andalucía" y ha destacado que Moody's "pone en valor la buena gestión de las finanzas de la comunidad, la disciplina fiscal-presupuestaria, y la óptima gestión de los recursos financieros públicos".

Según la Junta, es la primera vez que Moody's otorga una calificación A3 a Andalucía "en dos décadas" y también es la primera ocasión que esta agencia de calificación "equipara a Andalucía con el Reino de España", a pesar de que esta agencia de rating también ha elevado la calificación crediticia de España al pasar de Baa1 a A3.

El Gobierno andaluz subraya que la calificación A3 garantiza la calidad crediticia y el bajo riesgo de impagos, lo que permitirá ampliar la base inversora, al dar participación a nuevos inversores que hasta ahora no participaban en emisiones de deuda realizadas por Andalucía al no alcanzar la comunidad el rating exigido para acudir a la subasta.

Según la Consejería de Economía, la mejora de la calificación crediticia de Andalucía no sólo hace más atractiva para los inversores la deuda andaluza, sino que permite reducir su coste, al mejorar las condiciones y estrechar el diferencial respecto a la financiación del Tesoro". Igualmente subraya que "este mayor grado de confianza crediticia va a permitir a las entidades financieras presentar ofertas de financiación (vía préstamos bilaterales) a un coste menor".

Por último, la Junta recuerda que "no es la primera mejora de la calificación crediticia que recibe Andalucía en los últimos años", ya que en 2023, la agencia Standard and Poor's elevó el rating de Andalucía de 'BBB+' a 'A-' con perspectiva estable "por su gestión prudente de la deuda y su compromiso con la estabilidad presupuestaria". Andalucía no contaba con una calificación de 'single A' desde 2012.