Moreno agradece a CAEA su contribución al "crecimiento" de Andalucía y destaca que el sector da empleo a 45.000 personas

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, recibe en el Palacio de San Telmo a la presidenta de la CAEA, Virginia González, y a una representación de la organización. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha destacado que el sector de la alimentación genera 45.000 empleos y ha agradecido a la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) su contribución al "crecimiento de Andalucía".

Así lo ha señalado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, tras recibir en el Palacio de San Telmo a la presidenta de la CAEA, Virginia González, y a una representación de la organización.

En este contexto, Moreno ha trasladado sus mejores deseos a González y ha puesto en valor que "a menos de diez minutos de cada casa andaluza hay un establecimiento de alimentación".