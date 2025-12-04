Moreno defiende la solidaridad ante la ordinalidad y la "transformación" de Andalucía frente al exceso de "autocrítica"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al presidente del Parlamento andaluz, jesús Aguirre (i), tras el izado de la bandera dentro del acto institucional del Día de la Bandera, con el que se conmemoran las manifestaciones por la - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este jueves, 4 de diciembre, en el que se conmemora el Día de la Bandera de Andalucía, la "transformación" que ha experimentado la comunidad autónoma en los últimos años pese al exceso de "autocrítica" que detecta entre su población, así como ha reivindicado el principio de solidaridad en contraposición con la "fea" palabra de la "ordinalidad", aludiendo así a uno de los principios en los que se podría basar el nuevo modelo de financiación autonómica pendiente de plantear por el Ministerio de Hacienda.

Son mensajes que el presidente ha trasladado durante el discurso con el que ha finalizado el acto institucional que con motivo del Día de la Bandera de Andalucía se ha celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, al que han asistido, entre otros, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; consejeros del Gobierno andaluz, y los portavoces de los grupos parlamentarios Popular y Mixto-Adelante Andalucía, Toni Martín y José Ignacio García, respectivamente, así como el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio.

Juanma Moreno ha comenzado su intervención con unas palabras de agradecimiento a la periodista almeriense Isabel Jiménez, que este año se ha encargado de realizar el elogio a la bandera andaluza en este acto, y de quien ha valorado la defensa que realiza del acento andaluz, diciendo de él que "es el reflejo del alma" de sus hablantes, y al respecto el presidente ha manifestado que "el habla andaluza es una de las más bellas expresiones en el ámbito de la cultura y de la propia sabiduría de esta tierra", además de "la madre del español de América, el continente donde más personas precisamente hablan nuestro idioma en el mundo", ha puesto de relieve.

Tras destacar también las "cualidades profesionales" que Isabel Jiménez "ha demostrado sobradísimamente a lo largo y ancho de su carrera", Moreno ha animado a la periodista a difundir desde los medios de comunicación las "bondades" de Andalucía, su carácter, "singularidad" y "ese enorme sentimiento de pertenencia que tenemos los andaluces a esta maravillosa tierra", ha agregado.

El presidente ha subrayado que este 4 de diciembre se cumplen 48 años del día en que "los andaluces dimos un paso adelante que cambió para siempre la historia" de esta comunidad, "el día en que tomamos nuestra decisión más importante como sociedad, que nunca más volveríamos a ser menos que nadie", ha remarcado.

Moreno ha añadido que los andaluces lo hicieron "de forma masiva en respuesta al menosprecio de quienes deseaban una Andalucía obediente o de segunda, y además con mucha fuerza", y ha resaltado que, "desde entonces, Andalucía trabaja de una manera muy importante", y ha "avanzado" tanto que no recuerda "otra época en la que la Andalucía moderna se haya querido tanto, se sienta tan capaz y crea en su futuro como lo hace precisamente ahora", ha apostillado.

Moreno ha advertido de que, "atrapados por el día a día, a veces nos cuesta reconocer los efectos de la transformación que está viviendo Andalucía en estos últimos años", y en esa línea ha señalado que "los andaluces arrastramos históricamente una visión distorsionada de nosotros mismos, injusta, peor de lo que realmente somos", y "padecemos una autocrítica con nosotros mismos que nos limita".

Por ello, el presidente ha animado a "ver hasta dónde llega la transformación que entre todos estamos haciendo posible en Andalucía en estos años, con nuestros claroscuros", que "por supuesto que los hay, pero ni mucho menos inferiores a nadie, ni peores que nadie, ni menos capaces que nadie".

LA VISIÓN DE ANDALUCÍA DESDE FUERA

Moreno ha reivindicado que, cuando se sale de Andalucía y se viaja a otras comunidades autónomas o "a otras tierras de Europa", lo que a uno le dicen es que "ven una Andalucía fuerte, sólida, moderna, próspera, que no pierde su personalidad, ni su carácter, ni su alegría".

"Ven una tierra donde nos entendemos, donde vamos a lo que importa, donde conseguimos las cosas juntos", ha continuado destacando el presidente, que ha incidido así en reivindicar que Andalucía "está viviendo un cambio que se está obrando por parte de todos y cada uno de los andaluces", y que es actualmente "la tercera economía de España" y la duodécima de las "242 regiones que hay en toda la Unión Europea".

Es "una tierra que crece en empleo, que impulsa y refuerza los servicios públicos, que protege además a los más vulnerables", ha agregado el presidente, quien ha defendido igualmente que "Andalucía abandera la defensa de la igualdad entre españoles", y en ese punto ha aludido veladamente a la reforma pendiente de la financiación autonómica para destacar lo "bien" que "suena la palabra 'solidaridad'" y lo "fea" que "es la palabra 'ordinalidad'". "Ahí está todo dicho", ha comentado.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha indicado también que, cuando miran a Andalucía "desde fuera, ven una tierra de oportunidades", cuando "no siempre fue así", y ahora es "un lugar al que a cualquiera le gustaría pertenecer", y "no le costaría demasiado conseguirlo", porque "para ser andaluz no hacen falta ocho apellidos", sino que "nos vale incluso el nombre solo, y ni siquiera eso", de modo que "con la forma de ser, y con el respeto y el compromiso hacia esta tierra, ya eres tan andaluz como el que más", ha valorado el presidente.

ELOGIO DE LA BANDERA

En esa línea, ha reivindicado que "la bandera blanquiverde no es una bandera de odio, ni de exclusión, ni de enfrentamiento", y "no marcha al redoble de ningún tambor", sino que "busca justicia, pero no pelea", y es una enseña "para librar la paz y vencer a la violencia, al grito y al ruido, con diálogo y entendimiento".

"Por eso la alzamos unidos", ha proclamado el presidente de la Junta antes de agregar que la bandera de Andalucía es "inmensa porque representa la fraternidad, la luz y la generosidad, porque aspira a un mundo mejor" desde una Andalucía que es una "tierra abierta al mundo y que crece sobre sí misma, que dejó atrás hace años la resistencia, y que se parece más que nunca al sueño de quienes se fueron buscando un futuro mejor", ha proclamado Juanma Moreno.

El presidente ha finalizado su discurso defendiendo que "Andalucía es todo lo que hemos hecho juntos hasta ahora" y "una tierra de armonía, de entendimiento", en la que, "cuando nos unimos, como nos unimos el 4 de diciembre" de 1977, "somos capaces de llegar donde queramos llegar", por lo que ha concluido con una invitación a hacer que Andalucía sea "aún mejor", y a "impulsarla para que cumpla todos sus sueños".