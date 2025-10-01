El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. A 1 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este miércoles cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, por los retrasos que se conocen hasta el momento de pruebas diagnósticas con demoras dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama y le ha pedido "afanarse en localizar los errores". "La Consejería no está para cambios y sí para trabajar con más ahínco y determinación", ha subrayado Moreno, que ha pedido "disculpas" y ha lamentado "profundamente" lo ocurrido.

En el turno de preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Moreno ha reconocido que la Consejería "no sabe" el número de casos de mujeres que se han podido ver afectadas por los retrasos por lo que ha pedido a la Asociación Amama --a través de la cual se han dado a conocer los casos-- que "nos ayude" a "localizar a las afectadas". En este punto, y ante la reunión de este mismo miércoles de Amama con el PSOE, ha instado a la asociación a que "hoy mejor que mañana" se reúne con la Consejería.

Igualmente, ha asegurado que "no tengo conocimiento" de "atasco" alguno en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en lo relacionado con el cribado del cáncer de mama y ha reiterado que la Consejería está "revisando uno a uno" los mecanismos del protocolo del cribado para evitar que se vuelvan a producir estos retrasos y para incluir a las mujeres que se hayan podido ver afectadas en un "circuito preferente" anunciado esta misma mañana por la consejera de Salud, Rocío Hernández.

El presidente de la Junta ha pedido a las mujeres que sigan confiando en el cribado de cáncer de mama porque "salva vidas". Cada año se invita a medio millón de mujeres y de enero a agosto se han diagnosticado 1.800 casos de cáncer de mama. El caso de estas demoras ha llevado al Defensor del Paciente a solicitar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que actúe contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "dejación de funciones".

El Defensor del Paciente sostiene que se ha producido una "clara dejación de funciones" lo que ha puesto, a su juicio, en "grave riesgo" a las mujeres que "pueden agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía". En su petición a la Fiscalía, la entidad argumenta que "cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos. El incumplimiento de estos programas sólo cuestan sufrimiento y dinero a la sanidad pública". La consejera ha reiterado su petición "a las mujeres que puedan estar en esta situación, independientemente del número, que se pongan en contacto con el SAS para entrar en ese circuito preferente una vez revisada su historia".