Moreno destaca que el 70% de las familias andaluzas con niños escolarizados de 0 a 3 años no pagarán nada este curso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves, durante su visita al Centro de Educación Infantil Arco e Iris, en el barrio de Los Bermejales de Sevilla - ESTHER LOBATO-EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves que, en este nuevo curso, cerca del 70% de las familias andaluzas con niños escolarizados de 0 a 3 años no tendrán que pagar nada por la educación frente al 49% del curso pasado, lo que supone un salto de 20 puntos porcentuales.

Así, ha matizado que serán 74.000 familias las que se beneficiarán de la gratuidad de la educación en el conjunto de la etapa de Infantil, 21.000 más que el curso pasado.

Moreno, que ha visitado en Sevilla el Centro de Educación Infantil Arco e Iris, en el barrio de Los Bermejales de Sevilla, ha recordado que desde este curso el Gobierno andaluz cubre el coste de las plazas de dos años tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias, a la vez que ha incidido en el compromiso con potenciar la educación desde la base, desde la igualdad de oportunidades y el derecho a la conciliación entre la vida familiar y la laboral.

De este modo, ha matizado que para cubrir el coste de cada plaza se ha previsto una inversión para este curso de 40 millones de euros.

"En total, destinaremos a este primer ciclo de Educación Infantil algo más de 400 millones de euros, de los que 290 millones van directamente para ayudas a las familias", según ha dicho.

En este sentido, ha aseverado que se mantienen las bonificaciones de los niños de 0 a 1 año del 100%, lo que se traduce en que más del 70% del presupuesto en esta etapa se dedica "a aliviar a las familias para que el coste de escolarizar a sus hijos e hijas sea lo menos gravoso posible".

El presidente andaluz ha subrayado que la apuesta del Gobierno andaluz con la educación pública queda demostrada con el "impulso de iniciativas realistas y efectivas" y ha apostillado que la comunidad andaluza ha sido la primera en promover un Pacto por la Conciliación y la Corresponsabilidad al que se ha destinado 44 millones para implantar una batería de medidas.

Asimismo, ha manifestado que con la gratuidad del alumnado de dos años, su Gobierno cumple con otro de sus compromisos y ha insistido en que, desde este curso, la educación pública en Andalucía será gratuita desde los 2 a los 16 años, lo que supone un punto de inflexión y un hito en defensa de lo público claro y contundente.

Además, ha remarcado que el objetivo es extender la gratuidad a todo el ciclo de 0 a 3 años y ha apuntado que su Ejecutivo se ha marcado un plazo de unos seis años para asumir la gratuidad completa de esta etapa.

A este respecto, ha asegurado que la gratuidad en este primer ciclo de Infantil ha partido de una iniciativa negociada y de la mano del sector, un sector al que ha agradecido su papel clave para llevar a buen término una iniciativa de tanto calado y repercusión.

Moreno ha asegurado que Andalucía cuenta con una red de unos 2.200 centros entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta y los centros públicos y privados adheridos al programa para el fomento de la escolarización en este tramo educativo de los que ha resaltado su labor sensible, a lo que se suma que son motor de creación de empleo, con más de 15.000 contrataciones, la mayoría mujeres.

Ha animado a los padres y madres a la escolarización desde pronto de sus hijos e hijas, apuntando que hay muchos ciudadanos que todavía no conocen la medida sobre la gratuidad.

El presidente andaluz ha estado acompañado de la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, y del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.