Moreno exige "fondos suficientes" para política de cohesión y PAC: "Romper el vínculo con las regiones debilita la UE"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante un viaje a Bruselas (Fotografía de Archivo) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS (BÉLGICA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles en Bruselas garantizar "fondos suficientes" para la política de cohesión y para la Política Agraria Comunitaria (PAC), al tiempo que ha advertido de que no se puede "romper el vínculo" entre la UE y sus regiones porque supondría "debilitar la capacidad de la unión para actuar y ofrecer soluciones en todos los rincones de Europa".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su participación en la presentación a los eurodiputados españoles de la Declaración de Santiago de las comunidades autónomas sobre el Marco Financiero Europeo.

Ha señalado que la Declaración de Santiago es fruto del "consenso de todas las comunidades autónomas de España", lo que es "un mensaje positivo" porque, independientemente "de la orientación ideológica de quien preside la comunidad, "tenemos objetivos que son claramente comunes".

Juanma Moreno, copresidente también del Comité de las Regiones (CdR), ha destacado que tanto la resolución aprobada por dicho órgano en octubre, junto la Declaración de Santiago reflejan "de forma rotunda, nuestra preocupación tanto por la arquitectura como por la gobernanza del futuro presupuesto de la Unión Europea en la propuesta de la Comisión".

Ha manifestado que uno de los temas más cruciales que ha habido en la agenda europea en los últimos años es el relativo al presupuesto de la UE, que "trasciende de lo meramente contable" y donde "nos jugamos muchísimo".

"Es el principal instrumento para fortalecer no solamente la cohesión, que es un objetivo clave, sino también la propia competitividad y, por tanto, estamos hablando ni más ni menos que del futuro de Europa, y además contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos europeos, que es lo que esperan de estos presupuestos", ha añadido.

Ha indicado que, desde que la Comisión Europea presentara en julio su propuesta, hemos "sido testigos del mayor ejemplo de movilización, unidad y consenso en torno a una causa común" y ha destacado que la labor del Comité de las Regiones ha sido "muy intensa y ejemplar" en este debate sobre el presupuesto.

"El Comité de las Regiones tiene la determinación de seguir pronunciándose de forma clara y contundente sobre el futuro de la Unión Europea", según Moreno, quien ha añadido que, en los próximos meses, se va a elaborar una veintena de dictámenes "que cubren las distintas áreas del marco financiero plurianual".

"Documentos que seguro tendrán gran relevancia y nuestra colaboración con el Parlamento Europeo continuará siendo esencial para asegurar que la voz de las regiones y las ciudades sea tenida en cuenta", ha indicado Juanma Moreno, para quien hay que ser "firmes" porque "necesitamos más claridad, muchas más garantías e ir más allá en la salvaguarda de la cohesión europea".

Para el presidente andaluz, tiene que haber "más claridad respecto a cómo se traducen sobre el terreno propuestas que son claves, como la verificación regional, el objetivo rural y la inclusión de las autoridades locales y regionales en la preparación, implementación y evaluación de los planes nacionales y regionales".

Asimismo, ha señalado que tiene que hacer garantía de que las propuestas se materialicen en "medidas concretas y no se limiten a cambios meramente superficiales o cosméticos".

Según ha añadido Moreno, hay que "ir más allá de la propuesta del marco financiero plurianual", de manera que es "clave garantizar fondos suficientes para la política de cohesión y también para la PAC". Ha dicho que no se pueden poner a "competir" los fondos de cohesión con los de la PAC, ya que son "claramente complementarios y esenciales".

Ha defendido que hay que conseguir asegurar también la financiación para las tres categorías de regiones y no solo para las menos desarrolladas: "Invertir en cohesión es invertir en competitividad cerrando esa brecha, que ha sido uno de los objetivos desde que se creó la Unión Europea; cerrar la brecha entre las regiones europeas es lo mismo que cerrar la brecha entre los ciudadanos europeos". "Invertir en cohesión es invertir en competitividad", según ha apuntado.

De igual manera, Juanma Moreno ha considerado fundamental la "simplificación de los procedimientos", porque uno de los "problemas, probablemente más importantes que tenemos en el seno de la Unión Europea es esa complejidad a la hora de elaborar y de poner en marcha esos procedimientos que alejan al administrado de las instituciones europeas y complican al administrador la gestión del día a día".

Ha señalado que ha tenido la oportunidad de trasladar estas inquietudes directamente a la Comisión Europea en numerosas ocasiones, a través de distintos comisarios con los que ha podido reunirse en Andalucía, como los de Medio Ambiente; de Pesca y Océano, o el de Agricultura y Desarrollo Rural.

"Romper el vínculo entre la UE y sus regiones, que nadie tenga la menor duda, que es debilitar la capacidad de la unión para actuar y ofrecer soluciones en todos los rincones de Europa", ha indicado Moreno, quien ha recalcado que las regiones y ciudades "tienen experiencia y capilaridad, algo que no tiene ninguna de las instituciones centrales de la unión".

"Por tanto, somos un instrumento útil y valiosísimo en los retos de futuro que tiene la propia Comisión por delante", ha sentenciado Moreno, quien ha reivindicado trabajar juntos por "un presupuesto accesible que mantenga esa gestión compartida, la interrelación entre competitividad y cohesión y que evite la desarticulación sectorial y territorial".

Ha manifestado además que en España, como país descentralizado, todo el poder territorial "ha marcado claramente un rumbo" que debe ser "seguido" también por el Gobierno de la nación.

Se ha mostrado convencido de que desde el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo, "siendo aliados en la defensa de una auténtica cohesión, tanto económica, territorial y social, vamos a conseguir objetivos importantes", contando con las regiones y ciudades, que van a "garantizar la igualdad, no solamente de oportunidades, sino de recursos para todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea".