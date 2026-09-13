La fiscal jefe Antidroga reclama juzgados especializados ante el problema "estructural" del narcotráfico en Andalucía

Una narcolancha precintada por la Guardia Civil en Andalucía. Archivo. - Europa Press

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, ha advertido de que Andalucía afronta una problemática "estructural" en la lucha contra el narcotráfico, marcada, entre otros factores, por la falta de medios materiales y humanos, si bien ha reclamado la creación de juzgados especializados en delincuencia organizada precisamente para este fin.

"Por ejemplo, la Ley de Eficiencia Procesal ya plasma esa necesidad de crear juzgados especializados en delincuencia organizada, al igual que ocurre en la violencia de género. En este caso, hacía falta y se hizo. Pues en el que nos ocupa también hace falta, está previsto y podemos hacerlo", ha asegurado Morán en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press.

La fiscal ha explicado que Andalucía "sufre especialmente" este tipo de conductas delictivas por su ubicación geográfica, en concreto por su proximidad al Estrecho de Gibraltar y su litoral.

Aunque ha reconocido cierta carencia de recursos materiales y humanos para combatir el narcotráfico, Morán ha insistido en que, a su juicio, esta situación no responde a una problemática "únicamente de seguridad", pues precisa también de juzgados especializados que puedan acordar las medidas necesarias, controlar la actividad de la Policía Judicial y contribuir a que las investigaciones se traduzcan en pruebas suficientes para lograr condenas.

"Hay incautaciones, y hay detenciones, pero no hay condenas. Y esto no sirve para nada", ha lamentado.

Morán ha indicado que, a su juicio, la situación de Andalucía es "estructural", aunque ha subrayado que todavía existe margen para mejorar y reducir la incidencia de estas actividades.

"Aún estamos a tiempo de mejorar, que esta situación disminuya, pero yo creo que es un problema estructural. Solo hay que ver las playas, las narcolanchas, el mar, la agresividad con la que actúan. Eso no lo veíamos", ha manifestado.

Además, ha considerado que es necesaria una respuesta organizada por parte de la sociedad civil para hacer frente a esta situación, algo similar a las manifestaciones convocadas en Galicia precisamente contra el tráfico de drogas.