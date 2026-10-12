Moreno felicita el Día de la Hispanidad y reivindica el "orgullo" de los andaluces de "ser españoles"

Archivo - El rey Felipe y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a 12 de octubre de 2025. (Foto de archivo). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha felicitado el Día de la Hispanidad que se celebra este lunes, 12 de octubre, que es también el día de la Fiesta Nacional, ocasión que ha aprovechado para reivindicar lo "orgullosos" que están los andaluces "de ser españoles".

Son ideas que el presidente andaluz ha compartido en un mensaje publicado en su cuenta en la red social 'X' junto a un vídeo de la Junta de Andalucía en el que se incide en reivindicar "el orgullo de sentirnos españoles", y se habla de las "raíces, historia, cultura y acentos" como elementos que comparten los ciudadanos de este país.

En su mensaje en la citada red social, Juanma Moreno subraya que "desde Andalucía, nos sentimos orgullosos de ser españoles y celebrar todo lo que nos une", así como "de compartir, construir y seguir soñando juntos". "¡Viva España!", es la exclamación, escrita en letras mayúsculas, con la que el presidente de la Junta cierra su comentario.

Este año, el dirigente andaluz no puede asistir a los actos institucionales que por el 12 de octubre se celebran en Madrid, presididos por los Reyes, ya que se encuentra de viaje oficial en Bruselas, donde este lunes, y en su condición también de copresidente del Comité de las Regiones (CdR), participa en la Conferencia de Presidentes y en la Mesa de dicha institución europea, así como acudirá a la inauguración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.