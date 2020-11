Moreno pide "criterio único" sobre los test Covid en farmacias y una excepción en la tasa de reposición de sanitarios

"No puedo entender que en el peor momento de España el Gobierno de la Nación haya abdicado de sus responsabilidades"

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves que el Gobierno de la Nación "haya abdicado de sus responsabilidades en el peor momento de España" por la situación sanitaria derivada de la crisis del coronavirus Covid-19 y le ha emplazado a fijar un "criterio único" sobre el personal cualificado para realizar test ante el debate abierto sobre su realización en farmacias y a permitir una "excepcionalidad" en la tasa de reposición de efectivos sanitarios para poder abrir nuevos centros.

Moreno se ha pronunciado de este modo durante la sesión de control al gobierno del Parlamento andaluz en respuesta al portavoz del PP-A, José Antonio Nieto, que ha censurado que el Gobierno central haya pasado "de la imposición absoluta del mando único" del primer estado de alarma a la "desaparición absoluta con brazos caídos de ahora" y ha emplazado al jefe del Ejecutivo andaluz a impulsar un "plan España" de lucha contra el Covid al modo del promovido por Ángela Merkel en Alemania.

El presidente de la Junta ha defendido que su gobierno ha actuado "desde el minuto uno" de la pandemia en una línea de cooperación con ayuntamientos, diputaciones, organizaciones sindicales y empresariales y grupos parlamentarios "con una actitud positiva y receptiva haciendo cosas que no se habían hecho nunca como aceptar enmiendas de la oposición o compartir información" y también ha buscado la "colaboración" con el Gobierno de España como "garante de la igualdad entre todos los españoles".

En este sentido, Moreno ha criticado haber pasado "de un estado de alarma con un control absoluto no razonable en un país descentralizado, a una tímida cogobernanza que no existió y ahora a un Gobierno que no existe, ha desaparecido y nadie sabe nada de él", que provoca que cada comunidad autónoma "tome decisiones con el criterio que considera oportuno" y en ocasiones incluso "sin cobertura legal, normativa y jurídica".

"EL GOBIERNO NO ASUME SU LIDERAZGO"

"Es un disparate que las comunidades adopten decisiones no coordinadas con el resto ni con el Estado, algo que no ocurre en países mucho más descentralizado como Suiza o Alemania", ha advertido el presidente andaluz, que ha defendido que, mientras "el Gobierno no asume su liderazgo", la Junta "está dispuesta a dar la cara todos los días y las decisiones que haya que adoptar se adoptarán, porque nunca hemos escurrido el bulto y asumimos nuestra responsabilidad y el desgaste de nuestras decisiones, pero necesitamos como españoles el apoyo y la cobertura del Gobierno de España y eso todavía no lo hemos encontrado".

En este sentido, Moreno ha señalado que en la lucha contra el Covid es necesario modificar el marco normativo del actual estado de alarma para dar cobertura para que las comunidades puedan "tomar todas las decisiones en un amplio marco" y ha criticado que "sigue sin convocarse la Conferencia Sectorial para conocer los criterios de reparto de los fondos europeos Next Generation y conocer las cantidades que nos van a corresponder", al tiempo que no se garantiza a la Junta "apoyo económico" para afrontar la llegada de inmigrantes irregulares ni "un interlocutor para salud pública con el Algarve portugués" tras el cierre perimetral de Andalucía.

Otras demandas formuladas por el presidente andaluz al Ejecutivo central se refieren a permitir una "excepcionalidad en la tasa de reposición de efectivos sanitarios para poder abrir nuevos centros sanitarios"; fijar "un criterio único para personal cualificado que haga test" ante el debate sobre su realización en farmacias; o establecer una "mínima coordinación" sobre los tipos de mascarillas permitidas a pacientes y familiares en centros sanitarios, actualmente diferente en cada comunidad autónoma.

"Las comunidades autónomas hemos dado sobradas muestras de colaboración leal y diálogo. Y los gobiernos están para gobernar, decidir, asumir desgastes y tomar decisiones difíciles, ahí se miden los liderazgos", ha añadido Moreno, que ha censurado que "en el peor momento de España el Gobierno de la Nación haya abdicado de sus responsabilidades y de sus liderazgos y eso sin duda traerá consecuencias en el combate con la pandemia".

"PLAN ESPAÑA" CONTRA EL COVID

Ante este escenario, Nieto ha pedido a Moreno que lidere desde Andalucía la reclamación que hacen también otras comunidades autónomas y administraciones locales para que el Gobierno de España coordine a las distintas instituciones en la lucha contra el Covid-19. En concreto, ha propuesto un 'plan España' contra el Covid como el que existe en otros países de la UE, como Alemania, que coordine las acciones del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales y sume los recursos económicos del Gobierno de España a los del resto de instituciones, tal y como reclaman los sectores económicos y presidentes autonómicos y alcaldes de distinto signo político, incluidos los socialistas Javier Lambán, Emiliano García Page o Juan Espadas.

"La Junta no puede hacer frente sola y exclusivamente con recursos propios a la lucha contra el Covid", ha advertido el portavoz popular, que ha insistido en que las distintas administraciones "no pueden ir a su aire y sin coordinación desde el Gobierno de España". En su opinión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado de "no enterarse de nada sobre el Covid" antes de marzo, pasando por el mando único, "que significó no escuchar a nadie"; hasta la actual fase de 'cogobernanza', "que ha supuesto la desaparición absoluta del presidente del Gobierno de España de la lucha contra el Covid, cargando toda la responsabilidad a comunidades autónomas y ayuntamientos".