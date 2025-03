Moreno pide "virar hacia Asia" ante los aranceles de Trump, que harán "recalcular" la previsión de crecimiento andaluz

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha alertado este jueves del importante "impacto" que tendrá en la economía andaluza los aranceles de la administración de Donald Trump a los países de la Unión Europea, lo que obligará a "recalcular un poco" la previsión de crecimiento de la comunidad, y ha abogado por empezar a "virar hacia Asia", donde hay mercados que aprecian mucho los productos andaluces, como en China o Japón.

Así se ha pronunciado Moreno, durante su intervención en la clausura del ciclo 'Andalucía en positivo, la empresa liderando el futuro', que organiza la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y donde también han intervenido su presidente, Javier González de Lara, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha expresado su preocupación por el "incalculable e imprevisible impacto" que se avecina con esta "guerra comercial" mundial el mismo día que Donald Trump ha amenazado con imponer "en breve" un arancel del 200% a todos los vinos y productos alcohólicos procedentes de los países representados por la Unión Europea si Bruselas no retira "de inmediato" el gravamen anunciado del 50% sobre el whiskey estadounidense.

"Se me rompe el corazón porque conozco empresas que llevan décadas abriendo mercado en Estados Unidos, relacionadas con el aceite e incluso con el vino", ha indicado Moreno, quien ha mostrado su preocupación por que la situación se pueda "complicar muchísimo de un plumazo", fruto de la decisión unilateral por parte de la administración de Donald Trump.

El impacto de los aranceles en las exportaciones andaluzas puede conllevar incluso que se tenga que "recalcular un poco" la previsión de crecimiento de Andalucía para este año, según el presidente, cuando hay previsiones que preveían el "liderazgo" de esta comunidad en el país.

"A mí no me toca una recta, cuando no viene la pandemia, viene la inflación, los precios se suben, viene la guerra en Ucrania, y ahora ya que empezamos a respirar, nos viene una administración, en este caso, claramente proteccionista, que ha declarado una guerra comercial de incalculable e imprevisible impacto", ha indicado Juanma Moreno sobre los aranceles de EEUU.

Ha expuesto que Andalucía, junto a Cataluña, son las dos comunidades españolas que más exportan a Estados Unidos, y, por tanto, a "nosotros sí que nos importa todo lo que está pasando", porque va a tener "un impacto en nuestra economía y probablemente haya que recalcular un poco las cifras".

No obstante, Juanma Moreno se ha mostrado esperanzado con el papel de la UE: "Quiero lanzar un mensaje de cierta certidumbre, porque dentro de lo malo, creo que esto nos va a servir para que nos pegue un zarandeo y orientemos de una vez a la Unión Europea, que tiene un enorme músculo". Ha apelado a la "diplomacia inteligente y al sentido común", buscando puntos de encuentro, y siempre defendiendo los intereses de Europa.

Asimismo, el presidente también ha abogado por empezar a "virar hacia Asia" en materia de exportaciones. Ha recordado que el global de las exportaciones de Andalucía superaron en 2024 los 40.000 millones de euros, destacando el "liderazgo" de esta comunidad en el sector agroalimentario y en el aeronáutico.

"Tenemos también que empezar a virar hacia países, especialmente en Asia, donde tenemos mercados que aprecian mucho los productos andaluces", ha indicado el presidente, refiriéndose a Japón o China, al cual realizó una visita en agosto del 2024 lo que posibilitó abrir "unas buenas relaciones institucionales que están generando una inercia que puede ser positiva". Ha señalado que su Gobierno también está trabajando en "una acción comercial en Japón, especialmente porque se nos están cerrando algunos productos en Estados Unidos" y ese país asiático tiene un nivel de renta "bastante alto".

Durante su intervención, Juanma Moreno ha valorado el crecimiento del tejido empresarial de Andalucía en los últimos años, lo que se está viendo reflejado en el crecimiento del empleo. Ha apuntado que Andalucía nunca antes había tenido "tantos cotizantes" en la Seguridad Social como ahora, acercándonos a los tres millones y medio, y tampoco nunca antes había habido tantos autónomos, en lo que esta comunidad ya es "líder" en España.

"Si nuestra tierra experimenta hoy un buen momento económico, sin duda alguna, es mérito de las empresas y de los trabajadores", ha sentenciado el presidente, destacando el importante "tejido empresarial" que existe porque en esta tierra hay "confianza" y "vamos por el buen camino". Gracias a que hay empresas, empresarios, empresarias, personas como vosotros, trabajadores, trabajadoras también, empresas bien constituidas, hemos conseguido reducir el desempleo desde enero a febrero.