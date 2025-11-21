Moreno se reúne este viernes en Sevilla con la Mesa de Interlocución Agraria junto al comisario de Agricultura de la UE

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d.), y el comisario de Agricultura y Alimentación de la Unión Europea, Christophe Hansen, en Bruselas en una imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne este viernes en Sevilla con la Mesa de Interlocución Agraria junto al comisario europeo de Agricultura, Cristophe Hansen, al que recibirá en el Palacio de San Telmo.

Según informa el Gobierno andaluz, Moreno dará la bienvenida a Hansen en la puerta del Paseo de Roma a las 16.15 horas para mantener una reunión tras la que ambos intervendrán ante los representantes de las asociaciones agrarias a partir de las 17.30 horas.

El jefe del Ejecutivo andaluz anunció la cita con Hansen el pasado 11 de noviembre en Almería, donde avanzó su intención de abordar con el comisario europeo el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) para trasladarle la necesidad de evitar un recorte en su presupuesto por la reorientación hacia sectores que registran una pérdida de competitividad de la economía europea como la digitalización y la defensa.

"La PAC no puede perder", proclamó entonces Moreno, que defendió que la Unión Europea avance en su "soberanía energética, defensiva, pero la alimentaria también" porque "si dependemos de terceros países para producir alimentos para los europeos vamos a tener un problema muy serio".