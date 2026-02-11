Moreno urge al Gobierno ayudas "cuanto antes" por el temporal en Andalucía: "Respuesta pronta, justa y responsable"

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha urgido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez a "cuanto antes" activar las ayudas para abordar los cuantiosos daños ocasionados en Andalucía por el tren de borrascas. Ha exigido que se "tome muy en serio" la situación porque de lo contrario, ha insinuado, "habrá alguno que más pronto que tarde dirá qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en otra comunidad autónoma".

En su intervención en la clausura de la asamblea empresarial de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), Moreno ha reclamado que la respuesta del Gobierno de la Nación sea "pronta, justa y responsable". Es el momento, ha remarcado, de "sentir bien cerca el apoyo del Gobierno de España" y de la Unión Europea. En este sentido, ha recordado que ya se le ha pedido a ambas instituciones que se activen los mecanismos financieros que están a su alcance, caso del Fondo de Contingencia, el Fondo de Solidaridad y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

"Somos la tercera economía del país y sin Andalucía, España no marcha", ha recordado el presidente de la Junta, que ha confirmado que el presupuesto autonómico para 2026 se va a "reorganizar" de manera que mediante transferencias de crédito se pueda atender al plan de reconstrucción en el que está ya trabajando el Gobierno autonómico tras la primera reunión este martes del presidente con los responsables de las diferentes consejerías.

"Nos vamos a remangar y nos vamos a levantar, pero no lo podemos hacer solos", ha advertido Moreno, que ha insistido además en que los 3.300 andaluces que todavía están fuera de sus casas como consecuencia del último temporal volverán a sus hogares cuando "tengamos confirmación técnica" de que "vuelven a un hogar seguro". "La línea que nos hemos marcado es la de la seguridad", ha confirmado.