Moreno valora que Andalucía sale ya a "disputar los partidos con intención de ganarlos" y liderar en España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la inauguración del foro 'Andalucía hacia el futuro' organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este martes que "ahora" esta comunidad autónoma "sale a disputar los partidos con voluntad, con intención y con determinación de ganarlos", con el objetivo de "ser líder en España, que es el camino irrenunciable" que se ha marcado el Gobierno que preside.

Así lo ha manifestado el presidente de la Junta en el marco de su intervención en la inauguración de la quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro', organizado en Sevilla por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Amazon Web Services (AWS), la Universidad CEU Fernando III, Cox, Endesa, Fujitsu, Ikea y Moeve.

Moreno ha reivindicado en este foro la necesidad de la "estabilidad política e institucional" para progresar, y ha defendido que estos últimos años de gobierno del PP-A con mayoría absoluta "le han sentado muy bien" a Andalucía por la "estabilidad" conseguida.

En esa línea, el presidente ha remarcado que su Gobierno tiene el objetivo "hacia el futuro" de "seguir dotando de estabilidad y seguridad jurídica a Andalucía y, junto a la sociedad y a los emprendedores y empresarios, seguir haciendo crecer a una comunidad que tiene capacidad de sobra para mejorar y para ser líder en España, que es el camino irrenunciable que nos hemos marcado" en su Ejecutivo, ha subrayado.

El presidente ha defendido durante su intervención en este acto que Andalucía "ofrece hoy un mejor entorno para el desarrollo de sus industrias, tanto las tradicionales, las clásicas que hemos tenido siempre, como aquellas que son emergentes", según ha precisado antes de añadir que esto es fruto de "un gran esfuerzo" que ha agradecido "públicamente a todos los sectores empresariales por modernizarse ante los nuevos desafíos a los que nos hemos enfrentado y nos vamos a seguir enfrentando a lo largo de este primer cuarto de siglo XXI".

"CAMBIO DE MENTALIDAD"

Moreno ha agregado que "esta tarea ha sido posible gracias, básicamente, a un cambio de mentalidad", de "la forma de ver el mundo y de enfrentarse a los retos" del mismo, que, en su opinión, se ha producido en Andalucía y que "hay que seguir potenciando".

El presidente ha añadido que a ese cambio "han ayudado las medidas" impulsadas por su gobierno que, "en unos años, han sacado" a la comunidad autónoma "de las últimas posiciones de la tabla para ejercer un liderazgo que ya es reconocido no solamente por los expertos y los analistas, sino incluso por el resto de comunidades autónomas y de la sociedad española", según ha destacado.

Ha vinculado esas medidas a la "vía andaluza" que consiste "básicamente" en "diálogo, estabilidad y confianza, y que han creado ventajas competitivas en nuestra tierra" que han sido "bien aprovechadas por los propios sectores productivos", según ha abundado.

Moreno ha reivindicado las "reformas de calado en materia fiscal" impulsadas por la Junta desde que fue investido presidente por primera vez en enero de 2019, que han permitido que Andalucía haya dejado de ser "una de las comunidades con mayor presión fiscal" y de padecer "un infierno fiscal" como el que, en su opinión, había al finalizar la etapa de gobierno del PSOE-A, y al respecto ha destacado las "siete bajadas de impuestos" que han permitido "no solamente ahorrarle cada año más de mil millones de euros a los contribuyentes andaluces, sino aumentar en casi un millón el número de contribuyentes en Andalucía".

"Como tenemos más contribuyentes, recaudamos más, aunque paguemos menos cada uno de los contribuyentes", ha subrayado el presidente, que ha defendido que la Junta ha podido "reinvertir en la sociedad" ese aumento de recursos.

PRESUPUESTOS "EN TIEMPO Y FORMA"

Moreno ha reivindicado durante su intervención también las medidas de su gobierno a favor de la "simplificación administrativa" para "poner coto a la burocracia", así como la presentación, "en tiempo y forma", del proyecto de Presupuesto de la comunidad para el próximo año 2026, que ya ha superado su debate de totalidad en el Parlamento y que, con "certeza" entrarán en vigor el 1 de enero, con un montante global de 51.597 millones de euros, lo que supone que Andalucía tiene el presupuesto "más amplio de todas las comunidades autónomas" españolas.

Ha destacado que estas cuentas aumentan "el apoyo al tejido empresarial con 7.400 millones de euros", y que los Presupuestos elaborados en tiempo y forma "son claves para que el crecimiento en Andalucía haya ido por encima de la media de España y de la Unión Europea a lo largo de los últimos años, desde que hubo el cambio de gobierno" en la Junta.

El presidente ha reivindicado datos como que Andalucía sea "primera comunidad autónoma en número de empresas registradas en la Seguridad Social", líder en número de trabajadores autónomos, superando a Cataluña y Madrid, así como que marque "récord en exportaciones en los últimos cinco años" con una economía "claramente externalizada", y ha valorado que con ello "se crea más empleo".

Así, ha valorado que Andalucía tiene "récord de ocupados, con 3,6 millones de personas", y encadena "54 meses consecutivos liderando el descenso interanual de paro en términos absolutos".

"Por tanto, Andalucía es hoy mucho más fuerte y mucho más sólida, con unos sectores tradicionales o maduros en los que somos líderes", ha agregado el presidente, que ha destacado así el "récord" en exportaciones agroalimentarias y la "potente industria turística" con la que cuenta la comunidad, así como el liderazgo andaluz en "licitación de obra pública" en España.

"Hoy ocupamos los primeros puestos en agrotecnología, industria química y minería", ha destacado también el presidente de la Junta, que ha valorado en ese punto que la comunidad es "la segunda región europea en producción de cobre, que es crucial en la transición energética", y también es "la segunda comunidad en industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacios".

También ha valorado que Andalucía "copa el 60% de la inversión en I+D, que en 2023 fue de 465 millones", y cuenta con "un gran ecosistema investigador, una red de ocho parques tecnológicos con casi 1.300 empresas, cuya facturación creció un 135% en seis años".

REIVINDICACIÓN DE LA "ESTABILIDAD"

Todos estos datos "avalan" --ha continuado el presidente-- que "sin estabilidad política e institucional no existe posibilidad de progreso, ni en Andalucía ni en España ni en ningún punto del mundo", de forma que "la economía necesita seguridad, certidumbre, seguridad jurídica, y todo eso se basa en la estabilidad", que es la que "le dan los ciudadanos a través de las urnas a los partidos políticos", ha añadido.

"No se puede gobernar sin poder marcar un proyecto político, y sin que ese proyecto político se pueda llevar a cabo", ha proclamado en esa línea Juanma Moreno, que ha reivindicado que, a Andalucía, "estos años de estabilidad le han sentado francamente bien para despuntar en sectores fundamentales, pioneros y de arrastre", y la comunidad ha conseguido "romper brechas que eran muy amplias, como en el sector industrial, donde hemos dado un salto muy importante", ha añadido.

Moreno ha defendido que la "Andalucía que vuela ahora ya no tiene dos motores" --agricultura y turismo--, sino "cuatro", ya que a los dos citados ha sumado los sectores tecnológico e industrial "vinculado a todas las energías renovables" para despuntar.

Moreno ha concluido subrayando que por parte de su gobierno no pararán "hasta que Andalucía sea la primera economía de España y, por tanto, el territorio" del país "donde más progreso y bienestar haya". "Creo que nos lo merecemos, que tenemos talento y capacidad, y sólo hace falta que tengamos una hoja de ruta, como la que tenemos trazada, y que tengamos la capacidad de ejecutar esa hoja de ruta", ha remachado el presidente para concluir.