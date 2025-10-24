El 'Música para una visita' continúa este fin de semana en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla

Almería.-El Museo de Almería acoge este fin de semana los conciertos del Trío Euterpe y del Cuarteto Malinconia - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Música para una visita' continúa este fin de semana en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, en colaboración con la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales, el ciclo presenta un programa en el que intérpretes y obras dialogan con piezas emblemáticas de diferentes espacios museísticos de Andalucía

Según una nota de prensa de la Junta, ambos conciertos están programados a las 12,00 horas. El sábado, 25 de octubre, el Cuarteto D'Aria recala en el museo sevillano para interpretar un programa con obras de Victoria, Guerrero, Eslava, Arcadelt, Rore, Ruimonte, Arañés, Encina, Guridi y Halffter que recorren "el vínculo entre lo divino y lo humano, entre la fe y la vida cotidiana de las comunidades marineras".

El domingo, 26 de octubre, Protus Marimba Quartet serán los encargados de cerrar el ciclo con obras de Haydn, Vivaldi, Debussy, Schubert, Amy Beach y Shostakovich.

La Junta ha señalado que el objetivo de la iniciativa es ofrecer al público "una experiencia única en la que las artes visuales se encuentran con la música en directo". El programa comenzaba el pasado fin de semana, celebrando conciertos de forma simultánea en espacios expositivos de titularidad pública de las ocho provincias andaluzas.

"Cada programa ha sido diseñado en consonancia con las salas y las colecciones que lo acogen, invitando al visitante a 'escuchar' el museo además de contemplarlo", ha destacado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Con este fin, habrá disponibles en cada sala guías sobre los intérpretes, las obras y su contexto artístico.