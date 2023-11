Neonatología del Hospital Macarena (Sevilla) atiende a 119 bebés prematuros en 2022

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla dispone de una Unidad de Neonatología que, entre otras cuestiones, se ocupa de la asistencia de bebés prematuros --con menos de 37 semanas de gestación--. Esta asistencia puede requerir el ingreso o no del recién nacido en este área dependiendo del cuidado que precisen. La citada Unidad especializada atendió a 119 bebés prematuros, de los más de 2.140 nacimientos registrados el año pasado en el hospital sevillano, lo que supone un 5,5%.

La Unidad de Neonatología, que cuenta con un área de cuidados intermedios y otra de cuidados intensivos, no sólo presta asistencia a bebés prematuros, sino también a recién nacidos que no lo son y por su patología lo requieren y a bebés que acuden por alguna urgencia que no tengan más de 28 días de vida. En este sentido, el pasado año contabilizó 192 ingresos, según detalla el centro en una nota de prensa.

Se trata de una prestación que ofrece una atención integral al bebé prematuro que abarca el ámbito asistencial, alimentario y la humanización en la que se promueve la integración familiar. Así, más allá de administrarle ventilación a los recién nacidos prematuros que lo necesiten, hacerles un seguimiento neurológico mediante exploración y ecografía cerebral en los casos que se requiera, y acciones de cribado oftalmológico, auditivo o de enfermedad metabólica ósea, también fomenta que los bebés prematuros sean alimentados con leche materna donada en los casos de madres que aún no tienen leche propia.

"Somos Centro Satélite del Banco de Leche del Virgen del Rocío y en la unidad disponemos de un área de extracción para las madres que lo precisen así como de extractores portátiles", aducen responsables del servicio. Así, dentro de las actividades que contribuyen a la humanización que se realiza en Neonatología del hospital sevillano, destaca el llamado método 'Canguro', un procedimiento que se propone a los progenitores de bebés ingresados en la unidad para reforzar el vínculo familiar y fomentar la lactancia materna.

"Se incentiva la participación de padres y madres en los cuidados y tratamientos que precisen, familiarizándose con ellos y facilitando la transición al domicilio", explican desde la unidad.

Asimismo, dentro del Proceso Asistencial Integrado de Embarazo, Parto y Puerperio, esta unidad realiza, igual que a otros recién nacidos, el 'Cribado Neonatal Ampliado' con los controles posteriores pertinentes, y se inicia, en aquellos casos que estén ingresados en la unidad cuando cumplen los dos meses de edad cronológica, el calendario vacunal.