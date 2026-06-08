El nuevo centro de salud de El Cuervo (Sevilla) abrirá sus puertas en octubre

Imagen del nuevo centro de salud de El Cuervo (Sevilla). A 8 de junio de 2026 en El Cuervo, Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes en su visita a las obras del nuevo centro de salud de El Cuervo (Sevilla), que el centro entrará en funcionamiento en octubre, tras aprobarse las modificaciones del proyecto para resolver los problemas detectados durante su ejecución y una inversión de 3,75 millones de euros.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, el consejero, que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, José Manuel Oliva; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; y la delegada territorial de Salud y Consumo, Silvia Pozo, ha señalado que estas modificaciones, referidas "fundamentalmente" al centro de transformación eléctrica y al sistema de protección contra incendios, han supuesto una ampliación presupuestaria de casi 500.000 euros.

De esta manera, Sanz ha subrayado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) recepcionará la obra a primeros de septiembre y se ha comprometido a "acortar los plazos" para el equipamiento, de modo que pueda estar operativo "lo antes posible".

El nuevo inmueble dispondrá de una sala de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 10 consultas, una consulta de pediatría y una sala de lactancia, además de salas de espera separadas; aseos, área de personal, despachos para el trabajador social y enfermera gestora de casos, además del dispositivo de cuidados críticos y de Urgencias, con sala de emergencias, sala de tratamiento y observación, una consulta y sala de curas.

Asimismo, este centro cuenta con una plantilla formada por cinco médicos de familia, cinco enfermeros, un dispositivo de apoyo con matrona y enfermera gestora de casos y dos pediatras, además de un administrativo, un auxiliar administrativo, un celador conductor de mañana y cuatro celadores conductores para urgencias.

Al respecto, el consejero en funciones ha afirmado que este centro de salud era una "demanda histórica de los cuerveños" desde 2003 y que el actual centro no reúne las condiciones necesarias para prestar "una atención sanitaria adecuada a los vecinos ni para que los profesionales realicen su labor", por sus dimensiones, su distribución y ubicación, en la misma carretera Nacional IV.