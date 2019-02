El presidente de Cosentino, Hijo Predilecto de Andalucía: "No hay mejor modo de ser patriota que invertir en tu tierra"

Actualizado 28/02/2019 14:26:18 CET

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empresario almeriense Francisco Martínez Cosentino, presidente de la multinacional almeriense del mismo nombre, ha defendido este jueves al recibir el Título de Hijo Predilecto de Andalucía que "no hay mejor modo de ser patriota que invertir en tu tierra" y ha expresado su confianza en el futuro de la comunidad porque

"tenemos una juventud muy preparada con actitud y valores para luchar y triunfar" que contribuirá a dejar a la próxima generación "una Andalucía más fuerte y competitiva".

En su intervención en nombre de todos los galardonados este 28-F con los Títulos de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía, Martínez Cosentino ha agradecido "de todo corazón" su reconocimiento porque "rara vez un empresario alcanza tan alta distinción", ha reivindicado la labor de los empresarios como "uno de los principales motores de la sociedad moderna" y ha recordado que su tarea al frente de la multinacional "no ha sido tarea fácil porque en el camino me he arruinado tres veces" antes de contar en la actualidad con "más de 4.500 empleados de 70 nacionalidades diferentes con presencia en los cinco continentes".

El empresario almeriense ha animado a Andalucía a "ganar el futuro" siendo "receptores de inversión empresarial en la mayor medida posible" y ha reivindicado que no conoce un "modo más coherente de ser patriota que invertir en tu tierra" para favorecer la creación de bienestar social y progreso, lo que, a su juicio, exige "apostar por los jóvenes y su formación" y que la Junta sitúe como "prioridad máxima" la educación "no sólo académica, sino también profesional, en idiomas y en nuevas tecnologías" para afrontar el reto de la transformación digital.

Junto a ello, Martínez Cosentino ha urgido a completar infraestructuras como la conexión ferroviaria del Corredor Mediterráneo y la red autonómica de carreteras, afrontar el reto del agua y reformar en profundidad la administración pública para alejarla de la "hiperregulación, que no es gratis" y adaptar su funcionamiento "al siglo XXI". En su opinión, es necesario que "políticos y funcionarios trabajen por bien común sin la permanente espada de Damocles" que supone la "presunción de que las cosas se hacen mal por oscuros intereses cuando la realidad es que la gente normalmente hace bien su trabajo con honradez y la mejor intención".

En este sentido, el presidente de Consentino ha expresado su compromiso de "contribuir como empresario y ciudadano al desarrollo y progreso de Andalucía" para que esta tierra tenga un "papel destacado en España, Europa y el mundo" y ha destacado que la comunidad cuenta con una "juventud muy preparada con actitud y valores para luchar y triunfar" y que puede contribuir a la "obligación moral de dejar a la siguiente generación una Andalucía más fuerte y competitiva".

Junto a Martínez Cosentino ha sido distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo José Luis García Palacios, expresidente de la Fundación Caja Rural del Sur fallecido el pasado año, cuya distinción ha sido recogida por su viuda, Pilar Álvarez Bustos. Además la Junta ha concedido once Medallas de Andalucía, siete de ellas a entidades y empresas como la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias por su labor en el rescate del pequeño Julen tras caer el pasado mes de enero a un pozo en una finca de Totalán (Málaga); Cáritas Regional de Andalucía; la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, coincidiendo con el 175 aniversario de la creación del cuerpo; los trabajadores del Espacio Natural de Doñana; el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS); la empresa hortofrutícola Biosabor con sede en Níjar (Almería); y la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba), donde estudió entre otros Blas Infante, padre de la Patria Andaluza.

Las cuatro Medallas de Andalucía restantes corresponden a la actriz jiennense Inma Cuesta, la cantante sevillana Pastora Soler, el autor del Carnaval de Cádiz Antonio Martín y el director de orquesta granadino Pablo Heras Casado. El primer acto institucional de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y Medallas de Andalucía con motivo del 28-F con un gobierno no socialista ha arrancado al ritmo de una comparsa gaditana, 'Antología de los cleriguillos', que ha actuado en el escenario junto a Antonio Martín, primero de los galardonados en recibir su distinción de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El acto ha contado con la presencia de las principales autoridades de la comunidad, entre ellos los expresidentes de la Junta Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la líder de la oposición, Susana Díaz, y representantes de los grupos parlamentarios, entre ellos Francisco Serrano de Vox, a pesar de que esta formación ha reivindicado públicamente que preferiría no celebrar el Día de Andalucía el 28-F y ha reivindicado en las redes sociales un reconocimiento a título póstumo al compositor y cantante Rafael González Serna, fallecido en Sevilla esta misma semana.