Nuevo sistema de propulsión basado en hidrógeno para el monoplaza de la escudería de la Universidad de Sevilla

Demostración de un monoplaza del ARUS Racing Team en el marco de la jornada 'Talento, tecnología e industria para la Andalucía del futuro'. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi) de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido este martes, 7 de abril, la jornada 'Talento, tecnología e industria para la Andalucía del futuro', una iniciativa promovida por el equipo ARUS Andalucía Racing Team con el objetivo de reforzar la conexión entre el desarrollo tecnológico universitario y el tejido industrial andaluz. Un acto en el que ha sido presentado el nuevo sistema de propulsión basado en hidrógeno para el monoplaza de la escudería automovilística.

La iniciativa ha permitido visibilizar capacidades técnicas emergentes, así como favorecer la generación de sinergias en ámbitos estratégicos para la innovación industrial. En este sentido, la programación de la jornada se ha estructurado en torno a tres demostraciones tecnológicas en vivo con participación directa de empresas colaboradoras, tal como se informa en sendos comunicados de la Junta, el Ayuntamiento de Sevilla y la US.

La primera de ellas ha abordado el uso de materiales compuestos y sistemas eléctricos, incluyendo la fabricación en directo de un monocasco de fibra de carbono y la integración del sistema eléctrico del vehículo desarrollado por el equipo. En esta sesión han participado compañías vinculadas al ámbito aeroespacial y tecnológico como Aciturri e Hitachi, que han aportado conocimiento especializado en procesos de fabricación y validación.

El eje central del evento ha sido la presentación de un hito para la escudería de la Universidad de Sevilla: la integración de un sistema de propulsión basado en hidrógeno en un prototipo de Formula Student desarrollado íntegramente por estudiantes de la Universidad de Sevilla.

Al respecto, los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación e Industria, Energía y Minas, José Carlos Gómez Villamandos y Jorge Paradela, respectivamente, han participado en la citada jornada. El equipo ARUS Andalucía Racing Team representa para ambos "un modelo de excelencia y de innovación aplicada". Esta asociación de estudiantes, fundada en 2012, tiene una trayectoria consolidada dentro de la competición internacional Formula Student, "uno de los mayores entornos universitarios de innovación y transferencia tecnológica a nivel europeo".

En su discurso, Gómez Villamandos ha subrayado que este acto, en el que han estado acompañados, entre otros, por la rectora de la Hispalense, Carmen Vargas, "aúna los ingredientes que definen la Andalucía del presente y que son los pilares sobre los que seguir trabajando para garantizar el mejor futuro: talento, tecnología e industria", porque los valores como la constancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el talento, el espíritu innovador o el afán de superación "son los que hacen que avancemos en la dirección correcta".

En opinión del consejero, las universidades andaluzas son líderes en generación de conocimiento, transferencia e innovación. En este sentido Gómez Villamandos ha aludido al informe 'CYD 2025', según el cual la universidad española tiene un papel de liderazgo en la investigación y el desarrollo (I+D), siendo el principal agente en la generación de conocimiento, con el 82% del total de la producción científica.

Asimismo, Gómez Villamandos ha destacado que la programación académica puesta en marcha por las instituciones de educación superior permiten dar respuesta a las necesidades que requieren las empresas andaluzas, perfiles más especializados y enfocados en sectores y materias que son estratégicos y que realmente tienen capacidad de absorber profesionales, tales como el hidrógeno verde, la logística, la economía azul, la Inteligencia Artificial o la industria digital.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas ha destacado que el proyecto ARUS Andalucía Racing Universidad de Sevilla lleva desde 2012 el nombre de Andalucía por el mundo, compitiendo con 600 equipos en toda Europa en los circuitos más conocidos por los amantes del automovilismo a nivel europeo, "mostrando que la región puede estar en vanguardia en la automoción y en todo lo relacionado con la tecnología asociada a la movilidad".

En su intervención, Paradela ha subrayado que esta es "una historia continuada de ingenio, de creatividad y de innovación aplicada, que además han ido escalonando con saltos cualitativos" que han permitido pasar de un primer vehículo de combustión en 2014, al híbrido eléctrico y de combustión, al puramente eléctrico, al autónomo, a la tracción total y, por último, al de hidrógeno.

Paradela ha resaltado que el equipo ARUS sea multidisciplinar, "pues enriquece el proyecto". Una característica que no solo tiene que ver con los perfiles de los miembros o las competencias que trabajan sino también con las empresas. "La colaboración es la marca del liderazgo en el siglo XXI, el tamaño de los desafíos a los que nos enfrentamos en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, la transición energética, etcétera, exige colaborar y esa colaboración la estamos viendo en todos los niveles, también entre empresas de distintos sectores que apoyan a chavales con enorme talento, que son los que están llevando adelante un proyecto de verdad inspirador para toda una sociedad".

APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Por último, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado el apoyo del Gobierno municipal a ARUS, al tiempo que ha recordado que se ha pasado "de las palabras a los hechos presupuestarios"; de este modo, los 20.000 euros consignados en el Presupuesto de 2026 para este proyecto ARUS es una "inversión en la empleabilidad y en la capacidad disruptiva de los jóvenes".

"Este equipo compite contra 800 universidades del mundo en circuitos de Fórmula 1 y nuestro deber es que ese talento tenga en Sevilla su pista de despegue", ha añadido el regidor.

Asimismo, el alcalde ha respaldado su intervención con datos que consolidan a la capital hispalense como el motor tecnológico del sur de Europa. "Sevilla no espera al futuro: lo fabrica en sus aulas y en sus parques tecnológicos". Para ello, ha puesto el foco en las "cifras récord" de Sevilla TechPark.

"Hoy Sevilla representa, a través de su parque tecnológico, el 17,45% de la facturación total de todos los parques de España y concentra más del 23% de la inversión nacional en I+D. Estas cifras no son casualidad, sino el resultado de un ecosistema donde conviven cinco de las mejores universidades del sur de Europa y una Escuela Técnica Superior de Ingeniería que es referente absoluto", ha concluido.