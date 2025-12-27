El número de empresas activas en Andalucía creció un 2,1% en 2025 y se situó en 540.462

Imagen de archivo de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno, Carolina España. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado en 2025 un crecimiento del 2,1% en el número de empresas económicamente activas, hasta superar las 540.000. Se trata de un aumento por encima de la media del conjunto del país (1,7%), lo que sitúa a la comunidad entre las comunidades "con mayor dinamismo económico", según ha destacado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, para quien estos datos son una muestra del "fortalecimiento del tejido empresarial andaluz en los últimos años gracias al ecosistema favorable implantado por el Gobierno de Juanma Moreno".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota y según los datos del Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 1 de enero de 2025 en Andalucía había 540.462 empresas económicamente activas, frente a las 529.087 del mismo periodo del año anterior, lo que supone 11.375 más. En España se contabilizaron un total de 3.310.824 empresas económicamente activas, por lo que el dato andaluz representa el 16,3% del total nacional.

En este sentido, se trata de un crecimiento cuatro décimas superior al registrado en el conjunto de España, y que convierte a la comunidad en la sexta con mayor aumento en el número de empresas activas, por detrás de Navarra (3,5%), Comunidad Valenciana (3%), Baleares (2,9%), Madrid (2,5%) y Canarias (2,5%).

Por provincias, el mayor crecimiento porcentual se registró en Málaga, con un 4,1% (5.553 empresas más a 1 de enero de 2025), seguida de Almería, con un 2,2% (964 empresas más); y Granada, con un 2,1% (1.238 empresas más).

Por su parte, Cádiz creció un 1,9% (1.187 empresas más); Huelva, un 1,6% (398 empresas más); mientras que Sevilla aumentó un 1,5% (1.760 empresas). Por su parte, Córdoba registró un incremento del 0,7% (309 empresas más), y Jaén perdió un 0,1% (34 empresas menos).

Respecto al tamaño de las empresas, los mayores crecimientos porcentuales se concentran en el tramo de las empresas de más de 5.000 asalariados, que crecieron un 28,6%, seguido de las empresas de 1.000 a 4.999 asalariados, que han aumentado un 11,9%. De la misma manera, las empresas económicamente activas de entre 200 a 249 asalariados crecieron un 5,8%, mientras que las que tienen entre 20 a 49 asalariados lo hicieron un 4,5%.