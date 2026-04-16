Obras de acero de José Luis Biedma se exponen en el Hospital Virgen del Rocío para sensibilizar sobre hemofilia

Obras de acero de José Luis Biedma se exponen en el Virgen del Rocío para sensibilizar sobre hemofilia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patio central del Hospital General Virgen del Rocío acoge hasta el próximo domingo 19 de abril la exposición 'Momentos de Acero: Arte y Hemofilia', formada por una treintena de esculturas del artista y paciente con hemofilia, José Luis Biedma y organizada por la Asociación Andaluza de Hemofilia (Asanhemo) para sensibilizar sobr hemofilia.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la muestra coincide con la Semana del Día Mundial de la Hemofilia, que se conmemora cada 17 de abril. La exposición no solo está compuesta por las obras, también por paneles informativos, códigos QR y material divulgativo sobre la enfermedad.

José Luis Biedma es un escultor andaluz cuyas obras en acero capturan momentos cotidianos llenos de "emoción y humanidad". Como persona que convive con hemofilia, su obra adquiere un significado "especial" relacionada con el acero como metáfora de "la fortaleza y resiliencia necesarias para enfrentar una enfermedad crónica".

Los objetivos de esta muestra, destinada al público en general y a pacientes con hemofilia y otras deficiencias en la coagulación de la sangre, son "humanizar el espacio hospitalario a través del arte, visibilizar la realidad de las personas con hemofilia, crear un espacio de reflexión para pacientes, familiares y profesionales, generar un punto de encuentro entre arte y experiencia de la enfermedad y contribuir a la sensibilización social sobre enfermedades raras".

Asimismo, y dentro de los actos del Día Mundial de la Hemofilia que se celebra este viernes, en el hall del Hospital General, de 10,00 a 14,00 horas, la Asociación de Personas con Hemofilia y otras Coagulopatías Congénitas de Andalucía organiza una mesa informativa en la que dará a conocer la enfermedad a cuantas personas se acerquen al centro sevillano.

Además, la cúpula del edificio principal de Hospital Universitario Virgen del Rocío se iluminará de rojo --como cada año-- para dar apoyo y conmemorar este día. La Unidad de Hemofilia del servicio de Hematología de este hospital es centro CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud) para coagulopatías congénitas hemorrágicas.