Las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla avanzan con la excavación de los primeros tramos del túnel

Las obras de la Línea 3 Norte avanzan en el primer tramo con la excavación de los primeros tramos de túnel en la rampa de acceso desde Pino Montano Norte. Así lo ha asegurado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha explicado que es la primera vez que se excava bajo techo, "una vez que se han colocado los muros pantallas en los laterales y la losa de cubierta".

Según un comunicado de la Junta, la técnica empleada para la construcción de los túneles, conocida como 'cut & cover' o falso túnel entre pantallas, consiste en ejecutar unas pantallas laterales en el túnel para después construir el techo con una losa superior. Una vez colocada la losa, se podría reponer el tráfico y, con ello, se minimiza las afecciones mientras los operarios avanzan en la excavación del túnel bajo tierra.

En paralelo, "se sigue trabajando en la ejecución de las pantallas en los dos primeros tramos", según Rocío Díaz. De hecho, solo en el tramo de Pino Montano están ya construidas el 45% de pantallas (1,3 kilómetros). Estas pantallas son de grandes dimensiones, alcanzan una profundidad de 20 metros, con una anchura de 4,20 y un espesor de 80-100 centímetros