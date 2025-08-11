Paradela señala la minería andaluza como clave para la transición energética y la autonomía estratégica europea

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha destacado el peso transformador del sector de la minería en el nuevo modelo insutrial andaluz y europeo y ha subrayado la profunda evolución vivida por este sector en la comunidad.

"La minería del siglo XXI no tiene nada que ver con el concepto de minería que mucha gente sigue teniendo en mente. Actualmente es una actividad que pone como primera prioridad de manera absoluta la seguridad de sus trabajadores, y, en segundo lugar, el respeto al medio ambiente y al entorno en el cual se realizan las operaciones. En tercer lugar el impacto social positivo, la generación de un impacto positivo en los municipios, en su actividad", explica en una entrevista concedida a Europa Press.

El responsable andaluz hace hincapié en la importancia estratégica de los recursos regionales. "Pensemos que Andalucía tiene 22 de los 34 minerales críticos que ha definido la Unión Europea (UE); 22 de los 34, están en nuestro subsuelo, pero solo cuatro están actualmente en fase de explotación. Los otros 18 hay que hacer todo el ciclo de investigación y exploración para después, a un futuro, plantear un proyecto de puesta en marcha de una explotación minera. Y somos responsables de ese patrimonio geológico", detalla.

Entre los hitos recientes, Paradela menciona la autorización de una mina completamente nueva que es la de Masa Valverde, de la compañía Atalaya Mining, con entorno de 170 millones de euros, y también uno de los proyectos "más complejos", la nueva mina de Los Frailes, en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla). "Ahí estamos hablando de 400 millones de euros de inversión y estamos hablando de mil empleos en la fase de construcción y 2.000 durante la fase de operación y, por tanto, tiene el potencial de cambiarle la vida a una comarca completa", advierte.

Todo ello forma parte de la Estrategia de Minería Sostenible 2030, que abarca tanto la investigación en las ocho provincias como "la restauración de minas en desuso, que es tremendamente importante; es una actividad bonita que te permite restaurar, recuperar cubiertas vegetales, encapsular antiguos residuos y recuperar zonas concretas para el medio ambiente".

El avance tecnológico es otro pilar. "Estamos haciendo esfuerzos para pasar de la extracción a la transformación de metales", enfatiza. Cita como ejemplos "el proyecto circular de la compañía Atlantic Copper para recuperación de metales a partir de residuos electrónicos, con 230 millones de euros de inversión". Ese proyecto, según indica, va a permitir que en Andalucía exista una de las siete únicas instalaciones en el mundo para recuperar metales a partir de residuos electrónicos.

También ha señalado la nueva refinería polimetálica de Cobre las Cruces, y la tecnología revolucionaria de Intechnologies para "la obtención de lingotes de mineral puro a partir de concentrado en un proceso libre de emisiones".

DIMENSIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL, "FUNDAMENTAL"

La dimensión social y territorial de la minería, insiste el consejero, es fundamental. "Pensemos que hay minería en alrededor de 700 municipios de toda Andalucía, si incluimos la minería de áridos, la minería de piedra ornamental y mármol o la minería de minerales industriales. Y, por tanto, en las ocho provincias se hace un trabajo de impulso y también supervisión y control de esta actividad", ha apuntado.

Paradela destaca la apuesta por la formación y la atracción de talento. "Los puestos de trabajo están hoy día muy tecnificados y, por tanto, abiertos a la incorporación importante de la mujer y de la gente joven; es un sector que paga bien y que ofrece un futuro prometedor, rodeado de tecnología", apunta.

En el ámbito europeo, destaca que "Andalucía es el segundo productor de cobre de Europa, por detrás de Polonia, y el cobre es el mineral más demandado por la transición energética". "El cobre es imprescindible para fabricar vehículos eléctricos, aerogeneradores o para hacer un desarrollo de la propia red de transporte y distribución eléctrica", explica.

Paradela concluye afirmando que la minería andaluza "merece un capítulo aparte" en la transformación productiva y energética, la digitalización sectorial y la generación de empleo estable y cualificado, apostando por la innovación y la sostenibilidad como ejes del liderazgo andaluz en el siglo XXI.