Parque del Alamillo de Sevilla presenta su programa de verano con actividades culturales y de ocio desde el 6 de julio

Presentación de la programación de verano del Parque del Alamillo de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha dado a conocer este miércoles, 24 de junio, el programa de verano del Parque del Alamillo, que arrancará el próximo 6 de julio.

Según ha referido la Junta de Andalucía en una nota de prensa, en esta edición toda la programación se concentrará exclusivamente en el emblemático patio del Cortijo del parque, centralizando las actividades en un espacio más accesible, dejando de utilizarse en esta edición el Kiosco El Naranjal, como venía haciéndose en años anteriores para determinados eventos.

La oferta estival del Alamillo la han dado a conocer el delegado del Gobierno Andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el director del Parque, Manuel Campuzano, acompañados de la presidenta Amigos del Parque del Alamillo, Elena de Marcos y del delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Francisco de Paula.

El año pasado casi 14.000 personas participaron en las actividades programadas para los meses de verano en el parque. El delegado del Gobierno, Ricardo Sánchez, se ha referido al Alamillo como "un espacio de convivencia e integración cultural único, donde las familias sevillanas encuentran una alternativa de ocio accesible, segura y de primer nivel sin salir de la ciudad".

El pistoletazo de salida tendrá lugar el lunes 6 de julio con un concierto candlelight. Un cuarteto de chelo, violín, piano y percusión será el encargado de este espectáculo.

La programación cultural y de ocio se estructurará de forma temática a lo largo de la semana, con actividades diferenciadas cada día.

Los lunes estarán dedicados a actividades nocturnas de aventura, con gymkanas y pruebas de misterio en el parque, para las que será necesaria reserva previa. Los martes se celebrará el bingo musical, mientras que los miércoles acogerán espectáculos de ilusionismo a cargo de distintos magos.

Los jueves estarán centrados en el flamenco, con actuaciones organizadas en colaboración con la Asociación de Amigos del Parque del Alamillo y la participación de jóvenes artistas de la Fundación Cristina Heeren, entre otros intérpretes.

Los viernes se reservarán a la proyección de cine de verano, con películas familiares dirigidas a todos los públicos.

Los sábados combinarán sesiones de cine interactivo con espectáculos participativos de música y copla, en los que el público podrá intervenir durante las funciones.

Por último, los domingos por la tarde se programarán actividades acuáticas infantiles, como kayak y paddle surf, en distintos espacios del entorno del parque, también con inscripción previa.