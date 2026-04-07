El Parque Natural Sierra Morena celebra la Semana de los Geoparques Europeos el 8 y el 19 de abril

El Parque Natural Sierra Morena de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural Sierra Morena de Sevilla se suma a la celebración de la Semana de los Geoparques Europeos, que tendrá lugar entre los días 8 y 19 de abril, con la organización de un programa de actividades dirigido a todos los públicos.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante estos días, visitantes y residentes podrán participar en actividades que incluyen rutas guiadas por enclaves de interés geológico y paisajístico, talleres educativos, actividades familiares, jornadas divulgativas y experiencias de turismo activo.

El objetivo principal de esta iniciativa es "acercar a la ciudadanía al patrimonio natural y geológico del territorio, con el objetivo de dar a conocer este entorno". El programa ha sido diseñado para dar a conocer la singularidad del entorno, destacando sus características geológicas, biodiversidad y tradiciones culturales.

Entre las propuestas destacan itinerarios interpretativos, actividades de observación de la naturaleza, charlas impartidas por especialistas y acciones de sensibilización ambiental. Además, esta edición incluye acciones relacionadas con el desarrollo sostenible y el turismo responsable, promoviendo la participación activa de la comunidad local y la colaboración con entidades y profesionales del sector.

La Junta ha destacado que la Semana de los Geoparques Europeos representa una ocasión para "conocer la importancia de estos espacios reconocidos internacionalmente, así como para participar en actividades en el entorno natural".

Para más información sobre el programa completo de actividades, horarios e inscripciones, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla.