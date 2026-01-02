Los pasillos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se llenan de frases que animan a hacer ejercicio y a comer mejor

Una de las frases que animan a hacer ejercicio y a comer mejor que aparecen en pasillos del Virgen del Rocío. - HUVR

La Comisión de Fragilidad del servicio de Medicina Interna del Hospital General Virgen del Rocío de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha puesto en marcha una original iniciativa destinada a animar a los mayores, ingresados o que acuden a consultas, a no quedarse en la cama, sino a hacer ejercicio, acorde a sus posibilidades, y a comer mejor.

Es frecuente que los mayores, al enfermar, especialmente si ingresan, presenten, entre otros, síndrome de inmovilidad --pierden la capacidad de caminar, la autonomía--, problemas con la alimentación o disfagia, desnutrición, o cuadro confusional agudo --también llamado delirium-- en el que se desorientan y, a veces, se ponen agitados e incluso agresivos, explica el centro hospitalario en un comunicado.

En este sentido, la Comisión de Fragilidad ha puesto en marcha múltiples acciones para combatir estos problemas, entre ellos la creación y colocación de carteles en sus pasillos. Las frases de los carteles fueron elegidas tras realizarse una encuesta en el Servicio, los profesionales votaron las más idóneas y alentadoras y, tras su elaboración material se han puesto por las plantas.

La Comisión está formada por 18 profesionales entre médicos, enfermeras, auxiliares (Tcaes) y celadores, y ha sido promovida desde la dirección de la Unidad que dirige el Doctor Bosco Barón.

Las frases que animan a moverse se suman a la instalación de barandillas en los pasillos de la Unidad y a la colocación también de carteles que explican ejercicios básicos en cada habitación, todo ello encaminado a disminuir la aparición del síndrome de inmovilidad.

La Comisión realiza otras acciones como son trabajar con el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación para ofrecer fisioterapia a estos pacientes para evitar la inmovilidad; se ha creado un tríptico informativo destinado a pacientes y familiares para evitar y combatir posibles síndromes hospitalarios y se han colocado relojes en las habitaciones para evitar la desorientación durante el ingreso, entre otras medidas.