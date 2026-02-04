Patrimonio aprueba la modificación inicial de los planes especiales y protección del conjunto histórico de Sevilla

Archivo - Turistas pasean junto al Alcázar de Sevilla, de los enclaves históricos más visitados de la ciudad, en foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha dado cuenta este miércoles de un total de tres expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de Sevilla y otros tres de la provincia. Concretamente en Sevilla, ha acordado la aprobación inicial de la modificación de los planes especiales y catálogos de protección del conjunto histórico de la ciudad.

Considera respecto a esto último que "contiene la regulación suficiente para la protección de los entornos de los bienes declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC) y que afecta a un total de 20 sectores del conjunto histórico de Sevilla", señala la Junta en una nota de prensa.

Respecto a las propuestas de modificación incluidas en los sectores se han realizado tanto a nivel de planimetría, ordenanza y catálogo. El documento propone la modificación de los Planes Especiales y Catálogos de protección de los sectores San Gil-Alameda; San Luis, Santa Paula-Santa Lucía, Los Humeros, Macarena, San Bernardo, Arenal; Casa de la Moneda; Plaza de Armas, San Bartolomé; San Lorenzo- San Vicente; Triana, San Julián-Cruz Roja; Porvenir, Prado de San Sebastián; San Roque-La Florida, La Trinidad, La Palmera, Histórico y Puerto del conjunto histórico.

Tras ratificar este miércoles el acuerdo, se ha dado traslado a la Dirección General de Patrimonio Histórico, como órgano competente para la emisión del informe definitivo en base a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En otro orden de cosas, el ente provincial ha examinado el estudio de ordenación de actuación de mejora urbana en una parcela considerada como SIPS-SP de la calle San Jacinto, en donde se plantea para ello el cambiando su uso a residencial.

La Comisión ha informado favorablemente sobre este planteamiento, ya que las determinaciones que plantea son compatibles con la protección de los valores del Conjunto Histórico de Sevilla, así como con los del BIC Iglesia de San Jacinto, de cuyo entorno forma parte. El proyecto mantiene las condiciones de ocupación y altura de la edificación existente.

Por otro lado, también en la capital hispalense, ha dado luz verde al proyecto de reconstrucción y reforma de un edificio para uso turístico en la calle Conde de Ibarra por la situación actual del solar y por no suponer ninguna afección negativa sobre el entorno protegido Convento Madre de Dios. Se recomienda, no obstante, que se dispongan las instalaciones en cubierta de la manera menos visible posible, adosándose a medianeras y evitando posiciones centrales.

A efectos de la posible afección en el BIC Muralla de la Judería, en el límite trasero de la parcela será preceptivo llevar a cabo un análisis arqueológico de estructuras emergentes previsto por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía. En caso de que resulten evidencias de restos de muralla deberán preservarse la integridad de los elementos que aparezcan.

Respecto al cambio de uso y para una mejor valoración, la Comisión ve necesario un análisis y planificación integral de estos procesos, desde un desarrollo sostenible que sea respetuoso con los valores patrimoniales de la ciudad histórica. Por ello, se propone la realización de actuaciones previas con el fin de conocer posibles afecciones al entorno y la conveniencia o no de iniciar procedimiento sancionador.

ACTUACIONES EN MARCHENA

La Comisión Provincial de Patrimonio ha admitido el proyecto de ejecución para la restauración y puesta en valor de la muralla almohade y Palacio Ducal, así como del frente oriental de la Alcazaba medieval en la Muralla de Marchena por suponer una mejoría en el estado de conservación del BIC Recinto Amurallado de esta localidad.

El proyecto, según la Comisión, conlleva la puesta en valor de su apreciación, interpretación y disfrute para la colectividad del mismo y del resto de estructuras históricas presentes en el área, en coherencia con el contexto urbano en el que se integra y con actuaciones anteriores.

Así, considera adecuada la metodología y de acuerdo con los criterios expuestos en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y en los documentos internacionales que abordan la materia. La Comisión estipula que, a nivel arqueológico, en las áreas en las que se vayan a remover terrenos para la ejecución del nuevo saneamiento, será necesario llevar a cabo un control arqueológico de movimientos de tierra.

No obstante, la intervención arquitectónica estará condicionada a los resultados de estas actividades y al término de las intervenciones, deberá presentarse un informe sobre la ejecución de las mismas. El proyecto básico y de ejecución tiene como objeto la consolidación y restauración de los restos del lienzo Este de la muralla almohade, así como su puesta en valor mediante la liberación de su frente visual y la creación de un recorrido visitable, con el objetivo de alcanzar una mejor comprensión de las estructuras históricas.

La actuación forma parte de las fases que conforman el Plan Especial, siguiendo así con las actuaciones realizadas hasta el momento en el lienzo norte de la muralla, en el área de la puerta de Carmona.

INTERVENCIÓN EN UTRERA Y CARMONA

La Comisión de Patrimonio ha dado el visto bueno al estudio previo de reforma y ampliación de una edificación en estado de abandono, entre medianeras y catalogado con nivel de protección D, para adaptarla a un edificio de viviendas plurifamiliares, locales comerciales y oficinas en la calle Albarrán de Utrera.

El proyecto propone rehabilitar la primera crujía, que se encuentra protegida por el catálogo del Plan Especial, redistribuyendo el área trasera de la edificación en la que únicamente se conserva el pozo. La nueva propuesta planteada responde a las cuestiones que se plantearon en un informe de 2024 de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, con una propuesta más coherente con la estructura arquitectónica del Conjunto Histórico de Utrera y sin producir una incidencia visual significativa en el entorno, al haberse disminuido las alturas de algunos elementos.

Por ello, se considera admisible desde el punto de vista del aumento de edificabilidad, todo ello a efectos de lo establecido en los artículos 80 y 76 del Plan Especial de Utrera, y sin perjuicio del cumplimiento de cuantas normativas urbanísticas o sectoriales le sean de aplicación.

Asimismo, el organismo provincial se ha mostrado a favor del proyecto de alumbrado ornamental de la Puerta de Sevilla por considerar del Alcázar de Carmona por su poner una mejora en la percepción visual del monumento, constituyendo una actuación reversible y sin suponer una afección negativa al mismo.

Dicho sentido favorable se condiciona a que el tubo metálico de las canalizaciones posea una tonalidad mimetizada con los paramentos por los que discurra y refiriéndose, únicamente, a la actuación incluida en la planimetría del proyecto.

En las nuevas canalizaciones será necesario llevar a cabo un control arqueológico movimientos de tierra y, finalizada la intervención, se deberá de presentar un informe final descriptivo de la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados.