Patrimonio autoriza la actuación en la cubierta suroeste de la Catedral de Sevilla y en el Cristo del Amor del Salvador

Labores de conservación en arbotantes de la Catedral de Sevilla como imagen de recurso - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha analizado este miércoles cuatro expedientes de interés para el patrimonio histórico de Sevilla y provincia. En la capital, ha emitido informe favorable sobre el proyecto técnico de conservación y restauración de los paramentos, solados y elementos ornamentales de la cubierta suroeste de la Catedral de Sevilla.

Considera este órgano que los trabajos planteados son adecuados para la conservación del monumento y avalados por las intervenciones que se vienen realizando en este BIC. Los elementos ornamentales de esta zona, expuestos a un avanzado estado de deterioro debido a factores ambientales y al envejecimiento natural de los materiales pétreos, requieren una intervención especializada para garantizar su estabilidad y conservación a largo plazo, detalla en una nota de prensa.

El nuevo ámbito de actuación se focaliza en la conservación y restauración de elementos arquitectónicos claves en esta zona del templo. Así, se enfocan sobre los paramentos exteriores, arbotantes, pináculos, crestería y diversos elementos ornamentales, así como los solados cerámicos de esta zona de cubierta, con excepción de los tramos con deficiencias en la evacuación de aguas y filtraciones hacia el interior.

Los trabajos se plantean en coherencia con los realizados de forma previa en otras zonas del templo y sigue los mismos criterios de restauración que las intervenciones anteriores. Finalizados, se deberá presentar un informe final descriptivo de la naturaleza, alcance y resultados.

Por otro lado, ha informado favorablemente sobre el proyecto de restauración del Cristo del Amor de la iglesia del Salvador, presentado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Finalizados los trabajos, deberá presentarse una memoria explicativa de los mismos.

Asimismo, la Comisión provincial ha tomado conocimiento de la propuesta básica para la adecuación de una casa del Patio de Banderas como centro de interpretación del Alcázar, quedando a la espera del correspondiente proyecto de pjecución que defina en detalle las soluciones previstas, ya que se trata de un edificio de considerable interés que forma parte del BIC Real Alcázar.

TORRE MOCHA DEL CONVENTO DE LORETO

La Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente sobre el proyecto de restauración de la Torre Mocha del Convento de Nuestra Señora de Loreto, en Espartinas. El ente conservacionista considera que la propuesta presentada respeta los valores protegidos de los BIC y que, en términos generales, es acorde a los principios y criterios de intervención patrimonial.

No obstante, deberá tenerse en cuenta que, si debido al estudio estructural detallado o por cualquier otro motivo se precisara adoptar nuevas medidas no incluidas en el proyecto, o modificarse las incluidas, deberá obtenerse la preceptiva autorización previa. Asimismo, se deberá realizar un análisis arqueológico de estructuras emergentes, siendo necesario obtener autorización.

Patrimonio ha estimado como necesario que la apertura de huecos planteada, así como sus formas concretas, ha de basarse en los resultados del análisis de estructuras emergentes, teniéndose en cuenta que debe prestarse atención a todos los periodos históricos presentes en el BIC.

Además, se ha solicitado un estudio en profundidad de la cámara de sótano y, si durante estos estudios se desprendiese la necesidad de modificar el proyecto, se requerirá autorización previa. Al término de la intervención se presentará un informe sobre la ejecución de la misma. La Torre Mocha de Loreto, conforme a lo indicado en su declaración de BIC, es una torre defensiva de origen cristiano.

Según aparece en el estudio histórico aportado, en una segunda etapa en la que pierde esa función defensiva se produjo su "desmoche". Esta torre está compuesta por tres cámaras, dispuestas en tres niveles de altura diferentes, encontrándose la inferior bajo la cota actual del terreno. Su planta es cuadrangular, de forma que cada lado se encuentra orientado hacia un punto cardinal.

A sus lados norte y sur se encuentran adosadas construcciones pertenecientes al Convento y a la Hacienda (actual bodega). La altura actual de esta torre se estima en 15,5 metros, pero, posiblemente, debió ser superior. La intervención propuesta afecta a toda la Torre, excepto a la cámara inferior y a las zonas bajas de los lienzos norte y sur, donde tampoco se han llevado a cabo los estudios patológicos y constructivos.

Los trabajos planteados comprenden la restauración y consolidación de las fábricas existentes, la reparación de la cubierta, así como una serie de tratamientos frente a las lesiones detectadas.