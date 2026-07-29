Patrimonio autoriza la restauración de los techos decorativos de la casa de Blas Infante de Sevilla

Archivo - La delegada territorial de Turismo en Sevilla, Carmen Ortiz. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha informado favorablemente sobre el proyecto de restauración de los techos decorativos de la galería central de la Casa de Blas Infante, Museo de la Autonomía en Coria del Río, por suponer una mejora en el estado de conservación y apreciación de los mismos, sin suponer una afección negativa en sus valores.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en un comunicado, en consecuencia la intervención permitirá recuperar las cualidades cromáticas de las superficies de los techos. Ello con el objetivo de favorecer una lectura más adecuada de la obra y, por ende, de los valores estéticos y culturales que Blas Infante pretendió transmitir al encargarse del diseño y la construcción de la Casa de la Alegría.

Finalizada la intervención, deberá presentarse un informe final descriptivo de la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados.

En sesión extraordinaria celebrada este miércoles, el ente provincial ha analizado, en total, cinco expedientes de interés para el patrimonio histórico de Sevilla y provincia.

Así, en la capital ha informado a favor sobre la propuesta de variación en los tratamientos en las bóvedas del Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía, antigua iglesia del Hospital de las Cinco Llagas, al considerarse una intervención respetuosa y adecuada a los valores propios del BIC.

Los cambios propuestos durante el desarrollo de las obras de restauración de fachadas históricas, salón de plenos y otros elementos originales del monumento se han considerado justificados y procedentes, empleándose materiales y técnicas compatibles con la materialidad del inmueble, mejorando la ventilación y por tanto su conservación a medio y largo plazo.

Patrimonio también ha informado favorablemente sobre las obras complementarias a incluir en el proyecto de restauración del Cenador de Carlos V en el Real Alcázar de Sevilla al considerarlas adecuada y necesarias para la correcta ejecución de las actuaciones de conservación del monumento.

Durante la ejecución de las obras, iniciadas en marzo de 2026, se ha comprobado el mal estado de algunos elementos de la estructura de madera del Cenador, por lo que se propone la sustitución de algunos de estos elementos.

Por su parte, en Morón de la Frontera el ente provincial ha informado favorablemente sobre el proyecto básico de conservación, restauración y acondicionamiento de la Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís al considerarlo adecuado, respetuoso con el inmueble y necesario para la conservación del bien, aunque ha solicitado documentación justificativa sobre la intervención en la espadaña y la sustitución integral de la solería.

Asimismo, la Comisión ha estimado como conveniente la realización del correspondiente estudio paramental durante la ejecución de las obras.

Finalmente, ya en Utrera, la Comisión ha informado a favor de la reforma del proyecto básico de ejecución para la rehabilitación, ampliación y cambio de uso de un edificio entre medianeras para uso de equipamiento por considerar justificada la demolición parcial propuesta, con la reconstrucción del arco y no repercutir negativamente en el BIC 'Casa Surga'.

Así, se ha tenido en cuenta la edificabilidad de esta última propuesta. Dada la estabilidad que presenta el arco en su ámbito interior, se estima conveniente la condición a la que se alude en el Informe de mantener las bases de ladrillo del arco de medio punto y de reproducir el arco en todo su espesor.