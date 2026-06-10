Patrimonio autoriza en Sevilla la nueva señalética del Parque María Luisa y labores preventivas en la Capilla de Pasión

Estado actual de una de las señaléticas del Parque de María Luisa, que será objeto de renovación - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha analizado un total de cinco expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de Sevilla. Entre los temas tratados, destaca la renovación de señalética del Parque de María Luisa, incluida en su proyecto de musealización.

En este sentido, la Comisión ha informado favorablemente sobre el proyecto por entenderlo "adecuado y suficiente" y que "no tendrá incidencia negativa alguna en la percepción y valoración del BIC Parque de María Luisa de Sevilla". Dado el alcance de las actuaciones contempladas en el mismo, "no se considera necesario establecer cautela arqueológica", explica en un comunicado.

El planteamiento incluye siete rutas temáticas: literaria, de la música, ruta de las mujeres en el parque, de árboles y aves singulares, ruta de paisajismo del parque y de cerámica. El nuevo esquema de selección y posicionamiento de la señalización, diseñado para aumentar la eficiencia y la usabilidad del parque, busca atender los flujos habituales de visitantes, a la vez que los atrae hacia zonas menos concurridas.

Así, contempla una mayor representación de espacios emblemáticos en todo el parque con una señal específica e incrementa la presencia de las señales de tipo general informativo en la entrada norte y en la Avenida de Isabel la Católica, con el objetivo de atraer a los visitantes tanto a la Plaza España como hacia el interior.

Para la elaboración de los contenidos físicos y digitales de la nueva señalética se ha llevado a cabo un proceso de recopilación y análisis de fuentes bibliográficas especializadas. Este trabajo previo ha tenido como objetivo reunir información histórica, artística, paisajística y botánica que permita abordarlo, tanto como entidad patrimonial singular como en su condición de espacio integrado en la trama urbana y cultural de la ciudad.

El Gobierno municipal destaca, en una nota de prensa, que la actuación permitirá sustituir una señalética que presenta importantes problemas de deterioro, falta de homogeneidad y escasa funcionalidad. "Actualmente hay un gran número de señales degradadas, sucias, erosionadas, torcidas, con estilos incoherentes, poco visibles, no accesibles o ilegibles por reflejos. A ello se suma una distribución desigual de los elementos existentes, con mayor concentración en la mitad norte del parque y carencias en puntos clave".

Además, existen muchos espacios emblemáticos del Parque de María Luisa no cuentan actualmente con señales de interpretación, "lo que dificulta que sevillanos y visitantes comprendan la historia, el valor artístico, la riqueza botánica y el sentido cultural de lugares como glorietas, fuentes, monumentos, zonas de agua, pabellones o árboles singulares".

La nueva señalética nace precisamente para corregir esa situación y para ofrecer una lectura más ordenada, clara y accesible del parque. En este sentido, la delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que el Parque de María Luisa no puede tener una señalética deteriorada, dispersa o difícil de leer. "Estamos hablando de uno de los grandes símbolos patrimoniales de Sevilla y de un jardín histórico que necesita explicarse mejor, cuidarse mejor y ser más accesible para todos".

MÁS DE 200 SEÑALES EN CUATRO GRANDES CATEGORÍAS

El proyecto contempla la instalación de hasta 203 nuevas señales distribuidas en cuatro grandes categorías: 15 paneles informativos generales, 46 señales de espacios emblemáticos, 81 señales de puntos de interés y 61 señales complementarias con información sobre normas de uso, orientación o ubicación de servicios.

Al mismo tiempo, se desmontarán 163 señales antiguas que se encuentran en mal estado para sustituirlas por un sistema más coherente, integrado y funcional. La actuación, con una inversión de 289.190 euros, se enmarca en el contrato para el servicio de generación de contenidos y diseño, elaboración e instalación de la nueva señalética dentro del proyecto de musealización del Parque de María Luisa.

El nuevo sistema incorporará paneles con mapas, indicaciones de servicios, referencias a puntos de interés, normas de uso y contenidos interpretativos sobre la historia, el paisajismo, la arquitectura, la cerámica, el arbolado y la biodiversidad del parque. Una de las principales novedades será la incorporación de herramientas digitales y accesibles. Las nuevas señales incluirán códigos QR y contenidos ampliados a través de aplicación móvil, con mapas interactivos, información complementaria y rutas temáticas. Además, se implantará el sistema Navilens, que facilita la orientación y la lectura de la señalética a personas con discapacidad visual.

ANTIGUA CAPILLA SACRAMENTAL DEL SALVADOR

Por otro lado, el ente provincial ha emitido informe favorable sobre las actuaciones de preservación de la fachada de la antigua capilla Sacramental, hoy de la hermandad de Pasión, de la Colegiata del Divino Salvador y su proyecto complementario al considerar que la intervención propuesta "es adecuada para el mantenimiento de los valores del monumento, con excepción de la colocación de los nuevos pináculos propuestos que no se consideran justificados".

Los documentos presentados describen una intervención de trabajos sobre la fachada, consistentes fundamentalmente en limpieza, eliminación de morteros o elementos inadecuados, reintegraciones y tratamientos de consolidación e hidrofugado. En lo referente a la colocación de los pináculos sobre la fachada se considera que su reintegración debe ser objeto de un mayor estudio sobre los elementos originales que justifique dicha reintegración, no considerándose suficientemente justificada la propuesta de colocación de nuevos elementos inspirados en otros de la fachada.

También en el conjunto edificatorio de la Iglesia del Salvador, la Comisión ha informado favorablemente sobre la propuesta de ensayos y análisis técnicos previos para la redacción del proyecto de rehabilitación de la Casa del Rector y otros espacios al considerar que se trata de tomas de muestras puntuales y necesarias para el adecuado conocimiento del edificio de cara a su restauración.

No obstante, se considera conveniente la participación de un profesional de la arqueología que realice el seguimiento de las actividades tanto en esta fase como en las siguientes, mediante la realización de control de movimientos de tierra y análisis paramental.

En otro orden de asuntos, la Comisión Provincial de Patrimonio ha tomado conocimiento, en sentido favorable, del proyecto básico modificado de la intervención en la sala de exposiciones del Real Alcázar para dotarla de un ascensor que mejore la accesibilidad del espacio a través de una casa del Patio de Banderas, anexa al Alcázar.

Por último, ha informado favorablemente sobre la sustitución de un ascensor en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, al suponer una mejora en la accesibilidad del BIC Real Fábrica de Tabacos, sin ocasionar una afección negativa en los valores del mismo.