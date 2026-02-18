Patrimonio da luz verde a las actuaciones de emergencia en el conjunto de las azucenas de la Giralda de Sevilla

Operarios instala los andamios necesarios para la retirada de las tres jarras ornamentales del campanario de la Giralda de Sevilla para evitar riesgos de desprendimientos. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha analizado este miércoles un total de 12 expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de Sevilla y provincia.

Entre los puntos de la Comisión, destaca la autorización de las actuaciones de emergencia en las azucenas de la Giralda, previstas para próximas fechas, "dada la inestabilidad detectada en estos conjuntos tras las inspecciones de urgencia realizadas a causa del paso del tren de borrascas y fuertes vientos que motivó el desprendimiento de una de estas esculturas".

Esta semana se han instalado los andamios para proceder a la retirada en los próximos días de las tres azucenas que quedan en la Giralda, tras la caída de una de ellas el pasado 5 de febrero a consecuencia del temporal.

Por otro lado, en la Catedral también se han aprobado actuaciones de conservación en dos vidrieras, en donde Patrimonio ha autorizado tanto la restauración del vitral del Nacimiento, situado en la capilla de los Evangelistas, en la nave lateral del Evangelio, como la SII de la iglesia del Sagrario.

La vidriera del Nacimiento, de 5x1,85 metros, presenta un arco apuntado sin división de piedra que representa el nacimiento del niño Jesús. La obra se atribuye a Arnao de Flandes, fechada por cartela en la parte inferior en 1553. Se considera una de las vidrieras más bellas del Templo, llena de delicadeza y maestría en la combinación de colores. A parte de daños en su estructura, presenta otros a nivel interno y falta de piezas. P

or su parte, el vitral SII de la iglesia del Sagrario, cuya pintura se confiere a Bautista de León entre los años 1657-1685, cuenta con unas dimensiones de 5,25x2,35 metros. Presenta un arco de medio punto rebajado sin subdivisión de piedra y piezas de vidrio medieval en combinación con otros formando un diseño.

La Comisión ha señalado que el programa de vidrieras de la iglesia del Sagrario "es distinto al del resto de la Catedral, en donde difieren las proporciones de los colores individuales, aunque se asemejan a los del resto del Templo". Esta pieza presenta, entre otros, "daños importantes en la estructura de la ventana, lo que pone en peligro su conservación". Se estima que ambas vidrieras fueron restauradas en la década de 1920, haciendo necesaria una nueva actuación.

En paralelo, la Comisión Provincial de Patrimonio ha valorado "como oportuna" la intervención definida en la propuesta de reforma del proyecto de ejecución de adaptación y mejora de los espacios de la cafetería del Real Alcázar.

De esta forma, ha considerado como "acertadas" las actuaciones que tienen como finalidad la actualización del servicio de cafetería, incluyendo en ello la utilización de los aseos públicos y el almacén y la renovación del sistema de climatización, así como la accesibilidad y su natural integración en el espacio de los jardines. Por ello, "ha informado favorablemente del reformado presentado este miércoles, si bien ha solicitado un informe final describiendo la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados".

Por otro lado, la Comisión ha dado el visto bueno a la sustitución de un naranjo ubicado en el Patio de los Naranjos de la Iglesia Colegial del Salvador, "debido al mal estado que presenta el ejemplar". El árbol será sustituido por otro "de similares características sin afectar de forma significativa a los valores patrimoniales del espacio".

También, en la reunión de este miércoles, ha considerado "justificada" la descatalogación de dos inmuebles ubicados en la calle Muñoz y León, en el sector San Julián-Cruz Roja, debido "a que las diferentes intervenciones que han tenido lugar en estos edificios a lo largo de los años han derivado en que en la actualidad los inmuebles estén muy alterados, no detectándose en ellos valores patrimoniales dignos de protección".

MÁS ACTUACIONES EN PUNTOS DE LA PROVINCIA

En Carmona, Patrimonio ha aprobado cuatro proyectos de alumbrado en zonas y monumentos declarados como Bien de Interés Cultural. En el Alcázar de Carmona se ha aprobado la reforma del proyecto de alumbrado ornamental de la Puerta de Sevilla al "suponer una mejora de la integración de la instalación de iluminación con el monumento, mejorando la percepción visual nocturna del conjunto monumental".

"No obstante, en las nuevas canalizaciones previstas será necesario llevar a cabo un control arqueológico de los movimientos de tierra y presentar un informe final tras las actuaciones", ha señalado la Comisión en la nota.

Por otro lado, se ha admitido la iluminación exterior de la Ermita de San Mateo, con báculos exteriores y proyectores, d"ado que la iluminación del monumento no supone una afección significativa en el mismo". En el interior de la iglesia únicamente se propone la ubicación de un nuevo cuadro de mando.

En las nuevas canalizaciones previstas también será necesario llevar a cabo un control arqueológico movimientos de tierra. Asimismo, se ratifica la propuesta de iluminación exterior de la Antigua Iglesia de Santa Ana -actual centro cultural--, con báculos exteriores y proyectores sin afectar significativamente al monumento. Durante las actuaciones también será necesario mantener un control arqueológico movimientos de tierra.

Asimismo, se ha valorado de forma positiva la instalación de iluminación de acento en determinados elementos del Museo de la Ciudad, que enfatizan la percepción nocturna de las fachadas, especialmente la principal, con luminarias empotradas en pavimento de fachada principal y el resto de los huecos de planta alta, con luminarias lineales. En el interior se iluminan las pilastras de la galería del patio. Los trabajos deberán estar acompañados del control arqueológico del terreno.

En paralelo, la Comisión se ha mostrado favorable a la iniciativa de regulación específica de instalaciones de energías renovables en el suelo rústico, cuyo objeto es "preservar los valores culturales, patrimoniales, ambientales y paisajísticos destacados del Término Municipal de Estepa e introducidas como modificación puntual del PGOU local".

De esta forma, ha considerado que "las zonificaciones propuestas son como compatibles con la preservación del BIC Conjunto Histórico y con los valores paisajísticos y patrimoniales de Estepa, estableciendo medidas concretas para evitar la incidencia negativa de estas infraestructuras en los bienes".

La Comisión ha indicado que "se observa que en los suelos en los que no se prohíbe la instalación de infraestructuras de energías renovables" se localizan los yacimientos arqueológicos de La Platera, Cortijo de Arroyo Granado, El Duende, Cortijo de San Antonio, Cerro de los Villares, Huerta de Peña, y La Salada, que están inscritos colectivamente con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Por ello, "a efectos de perseguir una mayor seguridad jurídica, deberían representarse sus ámbitos en el plano de ordenación OE-6, excluyéndolos de las zonas permitidas para la implantación de instalaciones de producción de energías renovables".

Por último, la Comisión ha solicitado una revisión del proyecto de conservación, acondicionamiento y mejoras de acceso en el entorno de la Colegiata de Osuna al considerarse que la propuesta "produce una afección negativa en los BIC Conjunto Histórico de Osuna y Colegiata de Osuna y que sean preservados los restos arqueológicos, más allá de los sondeos descritos en el proyecto".