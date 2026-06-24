Patrimonio permite la intervención conservativa en la Puerta de San Fernando de la Catedral de Sevilla

Detalle de la Puerta de San Fernando de la Catedral, por la que se accede a la Parroquia del Sagrario - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Carmen Ortiz, ha analizado un total de diez expedientes de interés para la conservación del patrimonio artístico y cultural de Sevilla, entre los que destaca el proyecto de conservación de la Puerta de San Fernando de la Catedral, sus paramentos laterales y su bóveda, y el de conservación de la yesería interior de la galería del Patio de las Doncellas del Real Alcázar.

La Puerta de San Fernando, articulada en torno a un arco de medio punto cuyas dovelas configuran un eje central que refuerza su carácter monumental, constituye un elemento de alta relevancia histórica y arquitectónica cuya preservación exige no solo detener los procesos de degradación activos, sino también garantizar su estabilidad y legibilidad futura, detalla la Comisión en una nota de prensa.

Para ello, la intervención propuesta se orienta hacia una estrategia integral de conservación preventiva que respete la huella del tiempo y asegure que siga en pie para las próximas generaciones. Situada en el flanco oriental de la Catedral, nace de la necesidad de unir el viejo templo medieval con la estética barroca del XVII. Su finalización se relaciona estrechamente con la canonización de Fernando III en 1671.

La portada, que originalmente podría haber tenido un carácter funcional como acceso a la capilla del Sagrario, se transformó en un monumento conmemorativo al Rey Conquistador. El programa escultórico que hoy se observa se atribuye al taller de Pedro Roldán en donde se flanquea a Fernando III con las figuras de San Isidoro, San Leandro y las Santas Justa y Rufina. La apertura solemne de la puerta coincidió con la del Sagrario en 1682.

INTERVENCIÓN EN EL REAL ALCÁZAR

Patrimonio ha emitido informe favorable del planteamiento de conservación de las yeserías del interior de la galería del Patio de Las Doncellas, en la planta alta del Palacio Mudéjar del Real Alcázar de Sevilla, debido a su deterioro y a fin de preservar y mantener el conjunto monumental como espacio de alto valor patrimonial.

La propuesta presentada introduce dos fases de desarrollo en donde la primera ofrece, a través del estudio previo y documental, un amplio conocimiento de los bienes desde el punto de vista histórico-artístico y material, analizando y valorando el estado de conservación de los materiales que los conforman y las causas de su degradación.

La segunda fase, elaborada tras el análisis de las yeserías, marca los criterios y las pautas a seguir a fin de conseguir la restauración de todos los elementos que la componen; dignificar su aspecto respetando sus valores histórico, artístico y patrimonial, así como proyectar una actuación sostenible en el tiempo. Estas yeserías ornamentales datan del siglo XIV y se remontan a la época de construcción del Palacio Mudéjar ordenado por el Rey Pedro I, para el que se concibió un patio principal compuesto de arquerías sobre columnas de mármol rematadas por cimacios de madera.

Por otro lado, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado de forma favorable sobre el proyecto de restauración del retablo de San Juan Nepomuceno de Santa María la Blanca, al considerarlo adecuado en su procedimiento y técnicas a utilizar. El conjunto consta de banco, cuerpo de tres calles enmarcadas por estípites, y ático. Preside la talla de la imagen titular, de hacia 1750, cuando fue donada.

La realización del retablo y la decoración del arco de ingreso a la capilla, ambos de estilo rococó, datan de entre 1756-60. En el arco se halla el blasón de los Robledo, por los patronos de la capilla a comienzos del siglo XVII. Los elementos presentan un mal estado de conservación, tanto a nivel estructural como escultórico y pictórico debido al alto porcentaje de humedad acumulada en esta zona de la iglesia; el envejecimiento natural de los materiales constitutivos y la manipulación sobre el conjunto de la capilla.

Los trabajos de restauración serán llevados a cabo por un equipo multidisciplinar en donde el tratamiento de las esculturas, del lienzo del martirio y de la decoración en talla del arco de entrada a la capilla se hará de forma paralela al de la arquitectura lignaria.

ACTUACIÓN EN EL MONASTERIO DE LA CARTUJA

La Comisión ha informado favorablemente, además, sobre el proyecto de mejoras de accesibilidad en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), ubicado en el sector fabril del BIC Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, al considerar que no supone una afección significativa en el BIC Monasterio de la Cartuja de Sevilla, con excepción de la solución propuesta para la cubrición parcial de los restos del molino circular, que deberán dejarse visibles en toda su extensión actual.

La intervención se enmarca en las obras de restauración y rehabilitación de esta área del Monasterio y tiene como objetivo, tanto garantizar la accesibilidad universal en los recorridos culturales públicos del IAPH bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad como la puesta en valor del monumento.

Asimismo, Patrimonio ha tomado conocimiento en sentido favorable de la intervención para la adecuación de espacios libres y espacios auxiliares en la sede del IAPH al considerar que la intervención propuesta es adecuada y compatible con la conservación de los valores del Bien, quedando pendiente del análisis del correspondiente proyecto de ejecución para su informe de forma previa a su autorización.

El proyecto presentado propone la ordenación de la zona no intervenida en fases anteriores, donde confluyen los restos del Claustro de Legos con los de elementos industriales de Pickman. La ordenación propuesta organiza el espacio existente mediante la inclusión de un nuevo edificio en continuidad y relación con los existentes, ampliando la zona de uso del IAPH en armonía con el resto de edificios y estructuras previas, mejorando la calidad del espacio y sus relaciones visuales con los elementos de su entorno.

REFORMA PARCIAL DEL ESPACIO SANTA INÉS

El ente provincial ha visto favorable, por no afectar al BIC, el proyecto de obras para la terminación de la reforma parcial del espacio expositivo Sala de Exposiciones Santa Inés, en donde se introducen soluciones para la introducción de cuartos de aseo en la Entreplanta y Sala Anexa de Uso Polivalente, en la Planta Baja.

Esta necesidad se contempló durante el trascurso de las obras de reforma parcial, al fin de instalar un aseo que fuera independiente de los aseos del público visitante, para uso del personal de gestión y servicios del centro.

La Comisión Provincial también ha informado favorablemente sobre el proyecto básico de renovación de la instalación eléctrica e iluminación interior de la Iglesia de Nuestra Señora de La Oliva en Lebrija al considerar que contribuyen a poner en valor el BIC y suponen una mejora de sus condiciones en general. Sin embargo, a fin de evitar una afección el monumento, el ente provincial impone la condición de que, en la ejecución de la instalación eléctrica en superficie, no se realicen perforaciones en los elementos, simplificando todo lo posible el trazado de la red a fin de minimizar el impacto visual.

Por otro lado, en Alcalá del Río, Patrimonio ha informado favorablemente sobre el cambio de uso de un local sin actividad a vivienda al no suponer una afección sobre el Recinto Amurallado de la localidad.