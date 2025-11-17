El Patronato de la Fundación Tres Culturas designa a Mar Ahumada como nueva directora de la institución

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, presidido por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia de Pozo, y reunido en la tarde de este lunes en Sevilla, ha elegido a Mar Ahumada Sánchez como nueva directora gerente de esta institución cultural, adscrita a la Consejería de Cultura y Deporte.

Según ha detallado la Junta en una nota, este nombramiento se produce tras la renuncia de la hasta ahora directora, Lorena García de Izarra, que hace unos días comunicó su deseo de emprender un nuevo camino profesional tanto a los copresidentes de la fundación, el consejero de Su Majestad el Rey de Marruecos, André Azoulay, y la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, como al equipo de la fundación.

Al igual que sucedió con García de Izarra, Mar Ahumada asume la dirección de Tres Culturas tras haber sido durante un tiempo miembro de su Patronato, concretamente durante su etapa como directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó entre febrero de 2019 y junio de 2022.

La nueva directora está familiarizada con los fines de la Fundación Tres Culturas, sus líneas estratégicas y sus áreas de trabajo, además de mostrar una "especial sensibilidad" hacia todos los ámbitos relacionados con diversidad cultural e inclusión social. La llegada de Ahumada coincide con el reciente reconocimiento de la Unesco de la Centro Categoría 2 y afronta 2026 con importantes retos, como la rehabilitación de integral de la sede de la Fundación, el que fuera Pabellón de Marruecos en la Expo'92 y en la actualidad Pabellón Hassan II.

En este sentido, Mar Ahumada ha agradecido a los miembros del Patronato, especialmente a los dos copresidentes, la confianza depositada en ella para dirigir una institución referente en diplomacia cultural en el ámbito mediterráneo.

Ahumada, nacida en 1976, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla (US) y ha ejercido la abogacía durante más de 15 años, habiéndose dedicado al asesoramiento jurídico y la asistencia legal en materia civil, laboral y contencioso-administrativo, además de pertenecer al turno de asistencia jurídica gratuita.

Máster en Gestión Bancaria y Mercados Financieros por el Business School Cajasol, desde 2015 y hasta su nombramiento en el Gobierno andaluz en 2019, ejerció las funciones de asesora jurídica del grupo parlamentario Ciudadanos en Andalucía.

Tras dejar su cargo como directora general de Coordinación de Políticas Migratorias, en septiembre de 2023 fue nombrada secretaria general del Consejo Audiovisual de Andalucía. Hasta este nombramiento en Tres Culturas, era directora de Área en el Gabinete de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.