Del Pozo asegura que el presupuesto de 2026 recogerá "partidas suficientes" para el Plan Estratégico del Flamenco

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en la comisión parlamentaria del 15 de octubre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha avanzado este martes en el Parlamento de Andalucía que "la aprobación del Plan General Estratégico del Flamenco será el colofón del programa conmemorativo del XV aniversario de su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", de tal forma que "el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 ya contemplará partidas económicas suficientes para su puesta en marcha".

En su intervención en la Comisión del Cultura y Deporte, recogida por la Junta en una nota de prensa, la consejera Del Pozo ha explicado que "el Plan General Estratégico del Flamenco, recogido en la Ley del Flamenco de Andalucía, tendrá una vigencia de seis años y es fruto de una intensa interlocución con el sector, con 630 aportaciones realizadas por más de 230 agentes en un proceso participativo sin precedentes llevado a cabo en las ocho provincias andaluzas".

Patricia del Pozo ha indicado, sobre los plazos, que "en un par de semanas vamos a presentar el Plan a consideración por parte de la Comisión Asesora del Flamenco y, en paralelo, habrá un trámite de información pública y de audiencia a administraciones e interesados". "Lo último será la elaboración de la propuesta definitiva para su elevación a Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)", ha resaltado la consejera.

La titular de Cultura y Deporte ha señalado que, a modo de avance, "ya estamos haciendo infinidad de actividades que estarán contempladas en el Plan, porque las ha propuesto el sector. Muchas de las actividades con motivo de la conmemoración de los quince años de la declaración del flamenco son fruto de una red de alianzas culturales y educativas alentada por el citado documento".

"El flamenco va a ser protagonista en los espacios culturales y patrimoniales que gestionamos. Al mismo tiempo, trabajaremos con las peñas flamencas y con las universidades andaluzas, además de celebrar el Congreso Internacional de Educación y Flamenco, entre otras iniciativas para propiciar que el arte 'jondo' se asiente en el ámbito educativo", ha indicado Patricia del Pozo.

Finalmente, la consejera de Cultura y Deporte ha recordado que "estamos llevando a cabo un trabajo serio y riguroso para desarrollar la Ley del Flamenco, norma pionera en el estudio, protección y difusión de la manifestación cultural más representativa de Andalucía".