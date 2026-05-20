Del Pozo destaca que la Copa del Mundo de Remo de Sevilla vuelve a posicionar a Sevilla en el circuito internacional

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la presentación de la Copa del Mundo de Remo con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente del Puerto, Rafael Carmona. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha destacado en la presentación de la Copa del Mundo de Remo que se celebrará en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo La Cartuja, del 29 al 31 de mayo, que esta competición "vuelve a posicionar a Sevilla en el circuito internacional de este deporte, reuniendo a más de 500 deportistas procedentes de 37 países".

En este sentido, Del Pozo, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado el papel que han desempeñado todas las instituciones, federaciones española y andaluza y los clubes de remo en la comunidad, que "gozan de un prestigio reconocido a nivel nacional desde hace años para que este evento regrese a Andalucía", tal como ha recogido la Junta en una nota.

La titular de Deporte ha resaltado también el protagonismo del CEAR La Cartuja en el evento, "una instalación deportiva reconocida a nivel mundial, donde se concentran y entrenan de manera habitual los equipos nacionales españoles de diferentes categorías, así como deportistas de otros países, por las excelentes condiciones del complejo sevillano, las bondades del Guadalquivir para su práctica y la climatología de la capital andaluza durante gran parte del año".

La Copa del Mundo de Remo se celebra desde 1997 y forma parte del circuito oficial internacional de World Rowing. Incluye las 12 clases olímpicas y sirve como preparación para Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos. La de Sevilla será la primera de las que se celebren este año, siendo la segunda en Plovdiv (Bulgaria) del 12 al 14 de junio y la tercera en Lucerna (Suiza) del 26 al 28 de junio.

Se trata de tres días de competición más dos días previos de entrenamientos oficiales. La edición de Sevilla será la primera prueba del calendario internacional 2026 y abrirá oficialmente la temporada. Será una gran piedra de toque de cara a los dos grandes eventos de la temporada, el Campeonato de Europa de Varese y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, a celebrar a finales de julio y agosto, respectivamente.

Supone el regreso de Andalucía al primer nivel internacional del remo, tras la celebración en el CEAR La Cartuja del Campeonato del Mundo de 2002 y el Europeo de 2013, y forma parte de una estrategia institucional para consolidar nuevamente a Sevilla como referencia mundial de este deporte. El canal del Guadalquivir ofrece más de seis kilómetros de aguas tranquilas, siendo una de las instalaciones de referencia internacional para el remo de alto rendimiento.

La competición reunirá a más a 800 participantes, entre deportistas --más de 500--, técnicos y personal organizativo, procedentes de 37 países. El equipo nacional absoluto español estará formado por 18 deportistas, catorce en categoría masculina y cuatro en la femenina, que se distribuirán en ocho botes. En concreto, España participará en la capital andaluza con seis tripulaciones masculinas y dos femeninas, representadas en este caso en dos sin timonel por Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y Aina Arteman (Club Natació Banyoles), por un lado, y las andaluzas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores), por otro.

Los chicos tendrán doble representación en skiff con el catalán Aleix García (Raspas del Embarcadero-Diploma Olímpico en París 2024 en Doble Scull) y el vasco Koxme Burutaran (C.R.O. Orio), mientras que las embarcaciones dobles tendrán acento gallego y andaluz. De esta forma, el doble scull que acudirá a Sevilla estará formado por Rodrigo Conde (Club Remo Miño-Diploma Olímpico en París 2024) y Caetano Horta (Club Mar de Noia-Diploma Olímpico en Tokio 2020 y París 2024 en Doble Scull Peso Ligero), mientras que el dos sin timonel será nuevamente para los diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García (ambos del Club Náutico Sevilla-Diplomas Olímpicos en Tokio 2020 y París 2024).

En cuatro scull, los componentes serán, junto al sevillano Gonzalo García (Real Círculo de Labradores), los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles), mientras que el cuatro sin timonel español repetirá formato al estar integrado por el local Jorge Flavio Knabe (Club Náutico Sevilla) y el tridente catalán de Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles).

La selección española completará su delegación con un cuerpo técnico formado por Daniel Rodríguez, Javier González, Pol Gené, Carles Grabulosa, Jaime Ríos y los sevillanos Gaspar Company y Álvaro Romero; además de como fisioterapeutas el sevillano Tomás Jurado y Blanca Más de Xaxars.

Entre los países favoritos se encuentran Países Bajos, una de las selecciones más dominadoras del actual panorama internacional; Gran Bretaña, potencia histórica del remo mundial y habitual candidata a medallas; Rumanía, especialmente fuerte en categorías femeninas; Italia, muy competitiva en pruebas scull y embarcaciones ligeras; Australia y Nueva Zelanda, referencias habituales en finales olímpicas y campeonatos del mundo; y España, que buscará aprovechar el conocimiento del campo de regatas y el apoyo local.

Al margen de las personas que forman parte de la organización la Junta ha destacado la "labor desinteresada e imprescindible" del voluntariado del evento, ya que "representa la máxima expresión de la empatía y la solidaridad ciudadana". "Sevilla se ha volcado" en este aspecto con más de 170 voluntarios, que formarán parte de este evento y dejarán un legado en las personas que colaboran en este campeonato.

La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 incorpora una línea clara de sostenibilidad, que contará con una serie de acciones previstas, como mejoras en la eficiencia energética de las instalaciones; y sensibilización a participantes y visitantes sobre las acciones y protocolos desarrollados.

Igualmente, se realizará un refuerzo de las actuaciones en materia de reciclaje de residuos (cartón, vidrio, plástico, baterías eléctricas), en el marco y espacios de la competición por parte de Lipasam; apoyo del tejido social mediante acuerdos con asociaciones de voluntariado deportivo de la ciudad sede para apoyar las distintas áreas de atención del evento; política de compras de carácter menor y proveedores en el comercio local y de proximidad del evento deportivo, con criterios ambientales y sociales.; y fomento de la igualdad y la inclusión con el reforzamiento de la señalética de información de espacios para la movilidad reducida en el CEAR La Cartuja.

Todo ello con la finalidad de lograr el sello de 'Evento Sostenible', que otorga el Comité Olímpico Español, que se obtendrá en la medida de la implementación de estas acciones de sostenibilidad ambiental y social, durante la celebración de la Copa del Mundo de Remo.