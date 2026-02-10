Presentada la Red de Empleo del Polígono Sur de Sevilla para fortalecer la inserción laboral del barrio

La consejera de Empleo, Rocio Blanco; el presidente de la CES, Miguel Rus; y el responsable del Área de Empleo y Emprendimiento del Comisionado para el Polígono Sur, Alfonso Angulo, con los representantes de la Red de Empleo del Polígono Sur (Sevilla) - CES

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, y el presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus, han inaugurado este martes la presentación de la Red de Empleo del Polígono Sur ante empresarios sevillanos en la sede de la organización.

La jornada tiene como objetivo avanzar en la inserción laboral de las personas del barrio y "acercar el talento local al tejido productivo de la provincia, fortaleciendo el vínculo entre las necesidades del mercado laboral y el potencial de los ciudadanos del Polígono Sur", según han señalado la CES y la Junta en una nota conjunta.

El responsable del Área de Empleo y Emprendimiento del Comisionado para el Polígono Sur, Alfonso Angulo, junto con los técnicos de la Red, presentaron a los asistentes los principales servicios disponibles para las empresas, incluyendo acompañamiento en la selección de personal, asesoramiento laboral y orientación en los procesos de contratación.

Durante su intervención, Miguel Rus ha destacado la importancia de alinear la formación con las necesidades del mercado laboral: "En una provincia con una tasa de desempleo en torno al 14%, las empresas seguimos teniendo dificultades para cubrir puestos de trabajo, especialmente entre los jóvenes".

Asimismo, ha subrayado que "la falta de mano de obra cualificada es hoy la principal amenaza al crecimiento económico" y ha indicado que los desajustes entre oferta y demanda laboral suponen aproximadamente el 2,85 % del PIB anual de la provincia de Sevilla.

Por ello, desde la CES han pedido "reforzar los programas de capacitación en sectores con perfiles no cubiertos, impulsar la Formación Profesional, especialmente la FP Dual, y fomentar la formación continua, así como la transformación digital con especial atención a la inteligencia artificial".

"Tengo claro que no hay mejor política social que crear empleo. Así se construye futuro y una Sevilla más próspera, inclusiva y con oportunidades", ha concluido Rus.

Por su parte, la consejera Rocío Blanco, ha remarcado durante su intervención que los servicios que presta la Red de Empleo del Polígono Sur, de la que su departamento también forma parte a través del Servicio Andaluz de Empleo, "reportan un doble beneficio".

En primer lugar, para las personas, "al fomentar su acceso al mercado laboral y facilitarles así la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida a través del empleo". Por otro lado, para las empresas integradas en la CES, "ya que contar con más y mejores profesionales contribuye a combatir el grave déficit de perfiles profesionales con los que se encuentra a día de hoy el tejido productivo de la provincia".

Blanco ha animado a las empresas a "beneficiarse del amplio catálogo de servicios que ofrece la Red de Empleo" y a dar "la mejor de las respuestas al proyecto", en línea con el apoyo que, ha asegurado, han recibido desde 2019 las distintas líneas de actuación que ha impulsado la Consejería de Empleo.

En ese sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía ha invertido seis millones de euros desde 2023 en el Polígono Sur en programas de orientación y fomento del empleo (Andalucía Orienta, Experiencias Profesionales y T-Acompañamos), que "han contribuido a que el desempleo registrado en la zona sea hoy un 21% menor que el de enero de 2019".