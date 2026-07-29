Presentado el III Certamen Taurino 'Alambique de Plata' de Constantina (Sevilla)

Presentación del certamen taurino de Constantina (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el alcalde de Constantina, Rubén Rivera, han presentado en la mañana de este miércoles, 29 de julio, la tercera edición y el cartel del 'Certamen Taurino Alambique de Plata.

El certamen se celebrará el próximo 27 de agosto en la Plaza de Toros de Constantina con una novillada sin picadores en la que se lidiarán cuatro reses de la ganadería de Juan Antonio Ruiz Espartaco, para los novilleros Manuel Troncoso, Rafa González, Cristóbal de Lara y Rogelio Pajuelo.

Al acto han asistido, entre otros, Isaac Rodríguez, representante de la Asociación Cultural Taurina Ciudad de Constantina, y Jaime García Ávila, propietario de Destilerías de Constantina y patrocinador del certamen con Gin Exótica 1890.

Al acto también han asistido tres de los cuatro novilleros que conforman el cartel, el director de la Escuela Taurina de Triana, Tomás Campuzano, y el director de la Escuela Taurina Curro Guillén, Andrés Jiménez.

El delegado del Gobierno andaluz ha subrayado que este nuevo reglamento taurino impulsado desde la Junta es modelo para toda España, con ayudas a las escuelas taurinas andaluzas y a la Fundación del Toro de Lidia, los premios Andalucía de la Tauromaquia o con la creación de la Red de Municipios Taurinos de Andalucía, que cada vez cuenta con mayor número de municipios adheridos.

Por su parte, el alcalde de Constantina, Rubén Rivera, ha resaltado que es un evento que no solo pone en valor una de nuestras tradiciones más arraigadas, sino que también abre las puertas a las nuevas generaciones de toreros.