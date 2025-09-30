La primera resonancia magnética abierta de Andalucía, en Hospital San Lázaro (Sevilla), atiende a un millar de pacientes

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera resonancia magnética abierta de alta intensidad de la sanidad pública andaluza, instalada en el Hospital San Lázaro, ha atendido a un millar de pacientes en sus primeros seis meses de funcionamiento.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el equipo está indicado para pacientes que presentan dificultades para someterse a una resonancia en equipos tradicionales cerrados, como niños, personas con claustrofobia, obesidad o movilidad reducida. Además, permite realizar los estudios en un espacio más amplio, lo que facilita que el paciente permanezca inmóvil y mejora la calidad de la prueba.

Del total de pacientes atendidos, aproximadamente el 25% eran niños o personas con obesidad mórbida o claustrofobia, que antes no podían realizarse la prueba en los equipos convencionales o debían ser sedados. En concreto, más de 200 pacientes presentaban problemas severos de claustrofobia.

El equipo dispone de un imán superconductor de 1,2 Teslas, lo que permite estudios con mayor definición que las máquinas abiertas de bajo campo. Además, incorpora tecnologías de alto campo, inteligencia artificial e 'image intelligence', que permiten realizar los estudios en la mitad de tiempo que los equipos tradicionales.

Tal y como ha especificado la Junta, el nuevo dispositivo reduce el consumo energético hasta en un 40 % e incluye un sistema de entretenimiento que favorece la realización de la prueba y disminuye la ansiedad de los pacientes.

La arquitectura del equipo proporciona un ángulo de visión sin obstrucciones y un bajo nivel de sonido durante su funcionamiento. Presenta un diseño de imán avanzado, tecnología de radiofrecuencia de campo vertical e integración en el flujo de trabajo, junto con funciones de obtención de imágenes avanzadas.

Por su parte, el Hospital San Lázaro prevé que este equipamiento amplíe la investigación clínica radiológica y mejore la participación del Servicio de Radiología en proyectos y ensayos clínicos de ámbito nacional e internacional desarrollados en el Hospital Virgen Macarena.

Cada año, el hospital realiza cerca de 20.000 resonancias magnéticas, y el Servicio de Radiodiagnóstico registra alrededor de 600.000 pruebas anuales en los distintos equipamientos de diagnóstico y tratamiento.