Un profesional del Hospital Macarena de Sevilla, distinguido en los Premios Salud Mental Andalucía

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Andalucía ha reconocido a Alejandro de Medina, enfermero doctor especialista en Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, con el Premio Salud Mental Andalucía en el ámbito de la investigación. En el ámbito de la investigación, la Federación ha premiado el estudio 'Calidad de vida de las personas con enfermedad mental grave y de sus cuidadores familiares' por su aportación científica en este ámbito.

Se trata de la XVIII edición de estos premios que se han entregado en Córdoba en un acto enmarcado en los eventos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. En esta cita, la Federación ha rendido homenaje a personas, instituciones y entidades que han destacado por su compromiso en la defensa de los derechos, la inclusión y la visibilización de la salud mental, informa el centro hospitalario en un comunicado.

Para De Medina, "en el Hospital Virgen Macarena, investigamos las experiencias de sufrimiento psíquico utilizando los datos del Sistema de Salud, los modelos de cuidados y la inteligencia artificial para mejorar la atención presente y futura". Además, tal y como señala el profesional, "creemos que la recuperación florece de los lazos humanos, la pertenencia a la comunidad y la esperanza y este compromiso nos ha llevado a recibir este premio por parte de la Federación de Salud Mental".

Junto al citado profesional, se ha entregado la Insignia de Oro, el máximo reconocimiento de la Federación, a la cantautora y activista social Rozalén, por su labor de sensibilización en torno a la salud mental a través de la música y la cultura.

En esta edición, la Federación ha otorgado también dos menciones de honor: a la Diputación de Málaga y al Ayuntamiento de Huéscar (Granada). El premio a Entidad de reconocido prestigio ha recaído en la Hermandad del Rocío de Sevilla, por su labor solidaria y apoyo a programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad.

En la categoría de Profesional de reconocido prestigio ha sido distinguida María Antonia Peña Guerrero, exrectora de la Universidad de Huelva, por su liderazgo inclusivo y pionero en salud mental en el ámbito universitario.

El reconocimiento a Centro Educativo de reconocido prestigio se ha concedido al IES Antonio María Calero de Pozoblanco (Córdoba), por su compromiso educativo y social junto a Afemvap. El galardón en la modalidad de Familiar ha sido para Antonio Garrido, por su implicación y apoyo continuado al movimiento asociativo y, en la categoría de Personas con experiencia propia en salud mental, los reconocimientos han sido para Roberto Ferrer Hernández, por su labor cultural y comunitaria a través de la batucada Kun Kun Cai y otras iniciativas artísticas, y para Francisco Javier Moreno de la Torre, por su compromiso y defensa de los derechos desde Avance Salud Mental Sevilla.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

En el Día de la Salud Mental, el Hospital Macarena se suma a las acciones de sensibilización con una mesa informativa, organizada en colaboración con Asaenes, DIME Sevilla, Arcadia y Aeesme, donde se difundirá la labor asistencial e investigadora que realiza el centro hospitalario así como mensajes de apoyo a usuarios y de prevención.

Durante 2024, el Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena ha atendido cerca de 119.000 consultas, de las que alrededor de 19.000 han sido primeras consultas de usuarios. Junto a la labor asistencial, la Unidad de Salud Mental desarrolla una numerosa actividad investigadora.

En la actualidad, la línea de investigación principal está centrada en las fases tempranas de las psicosis. Desde el punto de partida anterior, que abordaba la evaluación neurocognitiva de la psicosis y de la población en riesgo, la puesta en marcha de programas asistenciales destinados a mejorar la identificación y mejora asistencial en fases tempranas de las psicosis así como la posible identificación de factores predictores ha desembocado en la participación activa en diversos proyectos de investigación.