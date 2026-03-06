El quirófano híbrido del Virgen del Rocío de Sevilla realiza 37 procedimientos de aorta compleja en dos años

Archivo - Quirófano híbrido del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha destacado como "referencia para el tratamiento endovascular de la aorta compleja en Sevilla y Huelva desde la incorporación del primer quirófano vascular híbrido de la provincia en diciembre de 2023".

Según ha indicado la Junta en una nota, desde 2023, se han realizado 37 procedimientos de aorta compleja, en los que el uso del quirófano híbrido ha supuesto "una clara mejora en seguridad y precisión quirúrgica, gracias a la alta calidad de imagen y a las herramientas que ofrece este entorno avanzado".

El ejecutivo andaluz ha señalado que este equipamiento permite hacer "en una misma intervención una cirugía convencional y una técnica endovascular avanzada".

El quirófano híbrido combina tres elementos. Por un lado, un arco de Rayos X motorizado muy potente y con una movilidad autónoma; una mesa de operaciones radiotransparente que permite tener al paciente como si estuviera suspendido en el aire para que el arco pueda entrar a trabajar desde cualquier posición y cualquier angulación sin encontrar obstáculos.

Así como dos monitores de gran tamaño suspendidos del techo que se pueden colocar de manera que facilite la visión del cirujano y en el que se pueden visualizar tanto las imágenes que muestra la máquina de Rayos X como las que puede recoger un ecógrafo o unos catéteres ultrasonidos dentro de las arterias y las venas en el caso en el que sea necesario.

Estas instalaciones no solo se utilizan para las intervenciones de aorta compleja. Desde su instalación en la quinta planta del Hospital General del HUVR acoge otras intervenciones endovasculares "más rápidas y eficientes, con el consecuente beneficio para pacientes y profesionales".

Para garantizar la dosis de radiación segura, se ha realizado un estudio que ha permitido diseñar un protocolo de uso que reduce la dosis de radiación, sobre todo en procedimientos complejos (tratamiento endovascular de la aorta y la aorta compleja) hasta "hacerlos equiparables con los procedimientos realizados previamente con arco en C convencional".

Estos resultados han sido analizados en el estudio 'Radiation levels in endovascular procedures: Are we exposed to higher doses of radiation in procedures performed in hybrid operating rooms?' (Niveles de radiación en procedimientos endovasculares: ¿Estamos expuestos a mayor dosis de radiación en los procedimientos realizados en la sala híbrida?), premiado como mejor comunicación en innovación en el 7º Congreso Internacional del Capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) celebrado en Málaga, cuyos autores son: Marina Solá Barreda, Luis Santana Carrascosa, Claudia Quintero Pérez y Lucas Mengíbar Fuentes.