Reconocimiento a una enfermera del Valme de Sevilla por investigar sobre la espiritualidad en la asistencia sanitaria

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Paola Suárez Reina, enfermera y residente (EIR) de segundo año de la especialidad de Salud Mental en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla, ha obtenido de forma consecutiva dos reconocimientos a trabajos de investigación centrados en un mismo tema: la dimensión de la espiritualidad en la humanización de la asistencia sanitaria. La "novedad, interés y calidad" de los mismos constata el "alto nivel docente" de este centro en la enfermería de postgrado, incluyendo la investigación como máxima de excelencia.

Se trata de una temática que forma parte de la línea de humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía puesto que vincula la calidad con la humanización de la asistencia sanitaria. Implica el cuidado integral de los pacientes con la consideración de todas las facetas de la persona, incluida su dimensión espiritual, ha señalado la Junta en una nota de prensa. Acerca de ello, esta enfermera detectó la escasa exploración de ahí que profundizara en las intervenciones espirituales en la enfermería o su aplicación en la práctica clínica por parte de los profesionales de Salud Mental.

Su primer estudio, premiado el pasado año en el Certamen Nacional de Enfermería Ciudad de Sevilla, es 'Enfermería, salud mental y espiritualidad: cuidado en equipo'. El objetivo del mismo fue indagar acerca de los conocimientos, percepciones y actitudes de los profesionales que trabajan en unidades de Salud Mental en España junto al conocimiento de las necesidades espirituales de los pacientes y familias y el cuidado espiritual brindado durante su práctica clínica. Por ello, lo convirtió en una buena oportunidad para explorar y conocer hasta qué punto se trabaja actualmente esta esfera de las personas en las unidades de Salud Mental, así como la puesta en práctica y conocimientos de quienes en ellas desempeñan su actividad profesional.

Realizó un diseño de estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo, y, a través de la realización de entrevistas a diversos profesionales de Salud Mental (enfermeras y psiquiatras), se recogieron los datos para dar respuesta al objetivo planteado y presentar unos primeros resultados. Por su parte, el segundo trabajo de investigación galardonado lleva por título 'The efficacy of religious and spiritual interventions in nursing care to promote mental, physical and spiritual health: A systematic review and meta-analysis'. Es una revisión sistemática y meta análisis de la bibliografía científica existente sobre el conocimiento de las intervenciones espirituales que existen en la enfermería en general y sus efectos.

El galardón fue entregado en la I Jornada de Investigación del Colegio de Enfermería de Sevilla con su reconocimiento como el I Premio al mejor Artículo Científico presentado en este evento. En él, Paola Suárez profundiza en la comprensión de la perspectiva de la espiritualidad y su incorporación a los cuidados como potencial de efectos beneficiosos en la práctica clínica y usuarios, "llegándose a convertir en una fortaleza para adaptarse a las diversas situaciones. De esta manera también se conseguiría avanzar hacia la excelencia en la calidad de los cuidados y en la investigación".

Al respecto, a través de estos trabajos obtiene diversas conclusiones sobre un tema poco estudiado, lo cual "ayuda a visualizar y pone en valor la investigación enfermera". De forma general, destaca la importancia de las intervenciones espirituales en el ámbito sanitario al contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar, ayudando a los pacientes a prepararse para los problemas del final de la vida. Subraya que "las intervenciones espirituales se asocian a mejores resultados sanitarios en los cuidados de enfermería".

Destaca la consideración del ámbito espiritual y religioso como una dimensión "esencial de la atención" al paciente en las unidades de Salud Mental, según las deducciones extraídas de las opiniones y percepciones de los profesionales españoles incluidos en este estudio. Otra conclusión es que dentro de las diferentes categorías de los profesionales sanitarios, las enfermeras presentan una "mayor sensibilidad al cuidado espiritual". Lo argumenta llevándolo al ámbito de la formación universitaria ya que es un tema tratado desde el inicio del recorrido histórico de la enfermería profesional con su inclusión en el Plan de Estudios.

Otra de las conclusiones deja la puerta abierta a la necesidad de "profundizar" en esta temática para la comprensión de las experiencias cualitativas de los profesionales de la Salud Mental hacia el cuidado espiritual y definir la práctica, la formación de profesionales y los desafíos asociados en el cuidado espiritual de los pacientes.

El hospital sevillano se ha consolidado como uno de los centros con una cartera docente postgrado EIR más amplia, ofreciendo cuatro especialidades: Obstétrico-Ginecológica, Pediátrica, Salud Mental y de Atención Familiar y Comunitaria. Junto a ello, se une la apuesta por parte de su Comisión de Docencia junto a la Subcomisión de Enfermería por potenciar la investigación como piedra angular que completa y aporta un plus de calidad a la docencia.

Tal es así que, junto a los habituales premios para valorar a los mejores MIR, este centro tiene instaurado un premio destinado a la trayectoria formativa postgrado de los EIR. Su objetivo es incentivar la docencia de calidad en este colectivo, teniendo a la investigación como parte importante de la especialización enfermera.

Como fruto, residentes de Enfermería de este centro han recibido galardones emblemáticos. Es el caso de la Mejor Enfermera Residente de la provincia del año 2022 a la EIR de Pediatría Paula Archiles o el tercer premio del XXXVIII Certamen Nacional de Enfermería Ciudad de Sevilla logrado por la EIR de Salud Mental Paola Suárez. Y el más reciente, a esta misma profesional, con el I Premio al Mejor Artículo Científico en la I Jornada de Investigación del Colegio de Enfermería de Sevilla.