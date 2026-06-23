Récord exportador de Andalucía en el primer cuatrimestre de 2026 con 15.142 millones y superávit comercial

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SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha alcanzado entre enero y abril de 2026 el "mejor registro exportador" para un primer cuatrimestre del año desde que se tienen registros (1995), con 15.142 millones de euros, que suponen un 3,5% más que el mismo periodo del año anterior, 1,5 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 2%.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el dinamismo de su sector exterior permite a Andalucía ser la única de las tres comunidades del 'pódium' exportador que disfruta de superávit en su balanza comercial con 1.614 millones de euros, gracias a una tasa de cobertura del 112%, frente al "déficit con el exterior que sufren Cataluña y Madrid, así como la media de España, de 16.850 millones, por una tasa de cobertura del 89%, hasta 23 puntos por debajo de la andaluza". De esta manera, Andalucía se mantiene como tercera comunidad exportadora en el primer cuatrimestre de 2026, con el 11,6% de las ventas al exterior de España.

A este crecimiento cuantitativo acompaña un "buen comportamiento cualitativo". Así, la diversificación se convierte en la marca principal del sector exterior andaluz. En concreto, en diversificación de destinos, con China como país que más crece del top 10 (+58%) y los cuatro grandes mercados comunitarios creciendo a dos dígitos; diversificación en el origen de las ventas, con siete provincias marcando crecimiento en sus ventas; y diversificación de productos exportados, toda vez que "la industria aeronáutica y el hortofrutícola son los principales protagonistas del buen comportamiento de Andalucía".

El capítulo de aeronaves y sus partes es el más contribuye al crecimiento exportador de Andalucía en el primer cuatrimestre de 2026, al haber duplicado sus ventas (+96%) respecto a las del mismo periodo de 2025, para alcanzar los 974 millones de euros (6,4% del total), que lo sitúan como quinto capítulo en ventas, confirmando el "peso estratégico de esta industria en la internacionalización de la economía regional". Aun así, son las hortalizas las que lideran las ventas de Andalucía, con un récord para este periodo de 2.060 millones de euros (18,6% del total) y un "sólido crecimiento" del 20,1% interanual.

El aceite de oliva se sitúa en la tercera posición del ranking de exportaciones dentro del capítulo de grasas y aceites (1.523 millones y +1,4%). En concreto, las ventas de aceite de oliva suman 1.181 millones de euros, lo que representa el 7,8% del total exportado. Aunque su valor disminuyó un 6,6% respecto al periodo anterior, el volumen exportado creció un 1,9%, hasta alcanzar las 275.860 toneladas. En cuarta posición se encuentran las frutas, con unas exportaciones de 1.484 millones (9,8% del total), pese a registrar un descenso del 3,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

CRECIMIENTOS INDUSTRIALES

Asimismo, en el ámbito industrial se registran otros aumentos. Además del aeronáutico, destacan las máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, que alcanzan, desde el octavo puesto, los 569 millones de euros (3,8%) y un crecimiento del 11,9%.

Entre las materias primas industriales, crece el capítulo de los minerales metalíferos, escorias y cenizas, con 787 millones (5,2%) y un aumento del 60%, el segundo mejor del ranking desde el sexto lugar. Le siguen el cobre y sus manufacturas, que suman 696 millones de euros (4,6%), con un ligero descenso del 2,7%.

En novena posición está la fundición, hierro y acero, con 342 millones de euros (2,3%) y un alza del 0,2%; y cierran el ranking de los diez primeros productos las máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, que registran 267 millones (1,8%) y una caída del 7,2%.

Finalmente, el capítulo energético ve descender su factura exportadora, influido por la coyuntura de precios internacionales del primer cuatrimestre, ocupando el segundo puesto el capítulo de combustibles y aceites minerales, con 1.608 millones (10,6%) y una bajada del 3,6%.

CHINA LIDERA Y CUATRO CONTINENTES EN EL TOP 10

La diversificación de mercados es también una característica del sector exterior andaluz, pues a su fortaleza en Europa "añade la que presenta en mercados estratégicos exteriores, lo que le permite llegar tener a cuatro continentes entre sus diez primeros mercados".

En contexto, China es el país del top 10 donde más crecen las ventas de Andalucía, un 58% sobre el primer cuatrimestre de 2025, para alcanzar los 727 millones de euros, cifra que lo sitúa como el octavo mercado mundial, con el 4,8% del total de las ventas.

El primer cuatrimestre refleja también crecimientos de dos dígitos en los cuatro primeros mercados de Andalucía, todos ellos comunitarios, que parecen reactivar su demanda de productos andaluces. Así, Alemania es el primer destino de Andalucía, con 2.122 millones, que representan el 14% del total, y registra un notable crecimiento del 25,9%. Le sigue Italia, con 1.514 millones (10%), que aumenta un 29,8%; Francia, con 1.509 millones de euros (10%) y un incremento del 16%; y Portugal, con 1.385 millones de euros (9,1%) y un crecimiento del 11%.

Por el contrario, Reino Unido y EE.UU. reflejan una bajada. Las ventas al mercado británico llegaron a 830 millones (5,5%) con un descenso del 5,4%; mientras que al gigante norteamericano se situaron en 809 millones (5,3%) y una bajada del 13%.

Por su parte, Países Bajos, desde el séptimo puesto, contabiliza 772 millones (5,1%), con una ligera bajada del 0,4%. Le siguen China, como octavo mercado y Marruecos, noveno, con 592 millones (3,9%) y un descenso del 6,6%; cerrando el top 10 Bélgica, con 368 millones (2,4%) y un aumento del 7,7% respecto al primer cuatrimestre de 2025.

SEVILLA, LÍDER Y MAYOR CRECIMIENTO

En estos primeros cuatro meses del año crecieron las ventas de siete de las ocho provincias andaluzas, cuatro de ellas con récord histórico y cinco con superávit. Sevilla es la primera provincia exportadora de Andalucía y la que registra mejor crecimiento en el primer cuatrimestre de 2025, con una factura de 3.262 millones de euros, lo que representa el 21,5% del total andaluz y un alza del 18,1%. Además, presenta superávit comercial de 1.198 millones y tasa del 158%.

En segunda posición se sitúa Almería, con una cifra récord para el periodo de 2.923 millones (19,3%), que aumentan un 11,4% con el mayor superávit de la comunidad (1.646 millones) y la mejor tasa de cobertura (229%).

Huelva ocupa el tercer puesto con 2.725 millones de euros, lo que supone el 18% del total y un incremento del 2,3%. A continuación, Cádiz alcanza los 2.539 millones de euros (16,8%), aunque experimenta un descenso del 19,2%.

Por su parte, Córdoba, desde el quinto puesto, registra 1.276 millones récord para un primer cuatrimestre (8,4%) y un crecimiento del 10,7% con un superávit de 538 millones y una tasa del 173%; le sigue Málaga con unas exportaciones históricas de 1.204 millones (8%) y una subida del 7,1% respecto a enero-abril de 2025.

En séptima posición está Granada, con cifra récord por valor de 717 millones (4,7%) y un aumento del 5,2%, así como un superávit de 170 millones y tasa del 131%. Cierra el ranking Jaén, que alcanza los 497 millones (3,3%) y un crecimiento del 3% respecto al primer cuatrimestre de 2025; así como una tasa del 115% y superávit de 63 millones de euros.

Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaboradas para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía Trade 'https://www.andaluciatrade.es/observatorio-internacionalizac...'.