Los residentes andaluces de Oftalmología refuerzan su formación quirúrgica con simulación avanzada. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de Iavante de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, impulsa en estos días una nueva edición del programa de formación en cirugía oftalmológica para residentes andaluces de Oftalmología en el Centro de Simulación Clínica Avanzada de Granada. Esta iniciativa, que alcanza ya su cuarta edición, se desarrolla de la mano de Johnson and Johnson Surgical Vision y cuenta con el auspicio de la Sociedad Andaluza de Oftalmología.

El programa vuelve a apostar por una formación práctica basada en simulación clínica avanzada, similar a la que utilizan los pilotos en los simuladores de vuelo antes de enfrentarse a situaciones reales, ha explicado la Junta en una nota. Gracias a este modelo, los residentes de Oftalmología pueden entrenar técnicas y procedimientos en entornos seguros y realistas, mejorando su preparación y reforzando la seguridad de profesionales y pacientes.

La formación se estructura en distintos niveles adaptados al momento formativo de cada residente. Los MIR de primer año realizan sus primeras aproximaciones a la cirugía ocular mediante simuladores de alta fidelidad para cirugía de cataratas y prácticas de Wet Lab centradas en suturas quirúrgicas oftalmológicas. Los residentes de segundo año profundizan en el perfeccionamiento técnico y la toma de decisiones quirúrgicas con simuladores avanzados, mientras que los de tercer año trabajan procedimientos complejos relacionados con retina y vitrectomía mediante cirugía experimental sobre biorreactivo y tecnología de simulación específica.

Además, el programa mantiene una línea específica dirigida a docentes con un curso de metodología de simulación para formadores, orientado a unificar criterios y extender este modelo de entrenamiento a diferentes centros sanitarios andaluces. La simulación clínica constituye el eje vertebrador de toda la formación, ya que permite repetir procedimientos, entrenar habilidades técnicas y afrontar situaciones complejas sin riesgo para el paciente. Este enfoque favorece una curva de aprendizaje más sólida y aporta mayor confianza y seguridad a los futuros oftalmólogos en sus primeras intervenciones quirúrgicas.

Para el desarrollo de esta actividad, Iavante pone a disposición del alumnado sus quirófanos de simulación y cirugía experimental, equipamiento tecnológico de última generación y un equipo docente integrado por especialistas de los hospitales universitarios Virgen Macarena, San Cecilio, Juan Ramón Jiménez, Virgen del Rocío, Virgen de las Nieves, San Juan de Dios de Aljarafe, Virgen de la Victoria y el Hospital de Loja.