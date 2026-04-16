Retirados cinco niños en Castilblanco (Sevilla) de un hogar "insalubre" usado como punto de venta de drogas

Agente de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) - UPA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) han retirado a cinco hermanos menores de edad en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos tras detectar que los mismos vivían con su madre en condiciones "de insalubridad extrema", que su hogar era empleado como "punto de venta de estupefacientes" y que los mismos presentaban absentismo escolar, una situación descrita por los profesionales "de grave riesgo y desprotección".

Según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en una nota de prensa, los menores, de entre 1 y 14 años, convivían con su madre en una vivienda con "condiciones de insalubridad extrema" y que era conocida en la zona como un punto habitual de venta de sustancias estupefacientes. Asimismo, los tres hermanos mayores tenían protocolos de absentismo escolar.

Así las cosas, la progenitora, pese a los requerimientos de los servicios sociales, no adoptó medidas para mejorar las condiciones de vida de los menores, lo que "agravó" la situación. De hecho, según la investigación, llegó incluso a ocultar a los niños para evitar la intervención de las autoridades, lo que obligó a solicitar autorización judicial para acceder al domicilio.

La madre cuenta con diversos antecedentes policiales y judiciales, mientras que el padre, también con antecedentes, se encontraba en ese momento en paradero desconocido al pesar sobre él una requisitoria judicial.

Así, y considerado el "riesgo" de la actuación, la UPA desplegó un dispositivo específico de intervención en el que participaron agentes de Aprome. La entrada en la vivienda y retirada de menores se ha desarrollado sin incidentes y tuvo lugar el pasado 30 de marzo. Los cinco hermanos han sido puestos a disposición del Servicio de Protección de Menores.